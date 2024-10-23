Красноярск накрыл утренний снегопад

Posted 23 октября, 01:12
Published 23 октября, 01:12
Modified 23 октября, 06:20
Updated 23 октября, 06:20
Один из читателей рассказал «ПМ», что сегодня ночью в Красноярске прошел дождь и мокрый снег.
«После этого утром начал идти снег, а температура опустилась до -1 градуса. В итоге на дорогах образовалась гололедица. Советую автомобилистам быть очень осторожными».
Кроме того, читатели «ПМ» рассказали о том, что снег сегодня утром выпал и в окрестностях города.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Красноярске в течение дня будет облачно с прояснениями. Днем ожидается +2 до 0 градусов и мокрый снег. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, на дорогах будет гололедица.