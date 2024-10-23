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Posted 23 октября, 01:12

Published 23 октября, 01:12

Modified 23 октября, 06:20

Updated 23 октября, 06:20

Красноярск накрыл утренний снегопад

Красноярск накрыл утренний снегопад

23 октября 2024, 01:12
Фото: prmira.ru
Сегодня, 23 октября, в Красноярске и его окрестностях утром выпал снег. Также в городе был утренний туман.
Фото: prmira.ru

Один из читателей рассказал «ПМ», что сегодня ночью в Красноярске прошел дождь и мокрый снег.

«После этого утром начал идти снег, а температура опустилась до -1 градуса. В итоге на дорогах образовалась гололедица. Советую автомобилистам быть очень осторожными».

Кроме того, читатели «ПМ» рассказали о том, что снег сегодня утром выпал и в окрестностях города.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Красноярске в течение дня будет облачно с прояснениями. Днем ожидается +2 до 0 градусов и мокрый снег. Скорость ветра составит от 4 до 9 м/с, на дорогах будет гололедица.

  • Тут мы подробно рассказали, какая погода ждет жителей Красноярска в ноябре.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Прогноз#Туман#Снег#Снегопад
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