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Posted 23 октября, 11:35

Published 23 октября, 11:35

Modified 23 октября, 11:51

Updated 23 октября, 11:51

Красноярский психолог призвал ввести психиатрическую экспертизу для школьных учителей

Красноярский психолог призвал ввести психиатрическую экспертизу для школьных учителей

23 октября 2024, 11:35
Фото: Инна Драчева/ВКонтакте / Открытый Telegram-канал Виктора Касьянова
Клинический психолог из Красноярска Инна Драчева жестко прошлась по системе образования после истории с учителем-«квадробером». Специалист считает, что необходимо ввести для педагогов психолого-психиатрическую экспертизу.

17 октября в сети появилось смонтированное видео с учителем физики из школы №147 в Красноярске — он прыгал по классу во время уроков, в том числе вместе с учениками, вставал на парту ногами и лаял в подъезде.

В управлении образования говорили, что так учитель проводил физминутки, а результатами учебной деятельности все были довольны.

Позже стало известно, что учитель — 44-летний выпускник философского факультета МГУ. Сейчас он работает в одном из детских центров и там говорят, что вопросов к нему нет. После развернувшейся в сети травли за педагога вступились его ученики.

По словам Драчевой, в Красноярске «очень много случаев» неадекватного поведения учителей.

«И, к сожалению, очень часто именно управление образования, сотрудники этих органов, они оправдывают действия учителей. Это недопустимо», — утверждает клинический психолог.

Женщина говорит, что на комитетах и заседаниях, связанных с ее профессиональной деятельностью, она призывает ввести психолого-психиатрическую экспертизу в образовании. Свою позицию Драчева объясняет тем, что за те 20 лет, что она работает, она видит «катастрофическую ситуацию».

«Авторитета педагога нет уже практически. Учителей не отбирают по каким-то критериям, берут, лишь бы заполнить дыры, по моим ощущениям я говорю. Но это, конечно, катастрофа. То ругаются матом, то изображают „квадроберов“. Дальше что? Дальше мы будем налысо брить головы себе и детям в классе, что ли?», — возмущается психолог.
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Специалист считает, дети на такое поведение могут отреагировать совершенно по-разному. Одни будут смеяться, считая это забавным, другие — шокируются. Причем не все ребята могут рассказать о ситуации родителям. По статистике, приведенной специалистом, 9 из 10 детей не говорят родителям, когда с ними происходят какие-то ситуации. И не потому, что не доверяют им, а потому что это шоковая ситуация. Одни дети рассказывают позже, спустя время, другие же молчат и не знают, как правильно преподнести информацию.

По утверждению Инны Драчевой, в последнее время количество людей с психическими отклонениябми выросло. Наблюдается прирост психических заболеваний, отклонений в поведении, нейроинфекций и нарушения самоконтроля.

«По мне так нужно проводить очень жесткий отбор. Не просто показать картиночку на профосмотре, на медосмотре — чем отличается птица от самолета. Этого крайне недостаточно. Это вообще издевательство над психологическим тестированием, над психиатрическим обследованием. Что за ерунда, когда показывают картиночку какую-нибудь — убери четвертую лишнюю. Хотя это целая методика из нескольких карточек. Я считаю, что должно быть наказание, в том числе и уголовное, для тех, кто проводит вот такие вот обследования», — считает эксперт.

Психолог заявляет, что проблему нужно решать глобально, на уровне страны. И обязательно привлечь к этому огромное количество специалистов. А еще — следует повышать престиж профессии педагога.

«Нужно создать психологическую службу в образовании, нужно заниматься психическим и психологическим здоровьем педагогов. Нужны комнаты психологической разгрузки. Нужно, чтобы в конце концов психологи работали не один на полторы тысячи учеников, а, как минимум, один на 50-70», — сказала Инна Драчева.
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