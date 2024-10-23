Красноярский психолог призвал ввести психиатрическую экспертизу для школьных учителей

Специалист считает, дети на такое поведение могут отреагировать совершенно по-разному. Одни будут смеяться, считая это забавным, другие — шокируются. Причем не все ребята могут рассказать о ситуации родителям. По статистике, приведенной специалистом, 9 из 10 детей не говорят родителям, когда с ними происходят какие-то ситуации. И не потому, что не доверяют им, а потому что это шоковая ситуация. Одни дети рассказывают позже, спустя время, другие же молчат и не знают, как правильно преподнести информацию.