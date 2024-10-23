Красноярцы назвали ужасным фильм «Джокер: Безумие на двоих». Собрали отзывы

Posted 23 октября, 08:30
Published 23 октября, 08:30
Modified 23 октября, 10:49
Updated 23 октября, 10:49
Фильм «Джокер: Безумие на двоих» (18+) сделан на американской киностудии Warner Bros. Эта компания приостановила поставку своих картин в российские кинотеатры и ушла из России после начала СВО, это значит, что официального проката в России не будет.
Однако «Джокера» выпустили в прокат в России с помощью пиратских копий и предсеансового обслуживания — такие показы кинотеатры стали практиковать с лета 2022 года.
Так как кинокартину показывают нелегально, то официальной статистики о сборах нет. Однако известно, что в кинотеатрах его показывают как «предсеансовое обслуживание» перед короткометражками «Глубокие раны», «Тише», «Через Москву» и «Тыква».
Согласно данным ЕАИС, эти короткометражки в России собрали с 13 октября, даты начала проката «Джокера», 15,27 миллиона рублей — их посмотрели более 51 тысячи человек.
Свой отзыв на фильм оставила красноярка и автор телеграм-канала «КиноМуся». Она написала, что фильм — «боль всех фанатов первой части про Джокера».
«Леди Гага в роли Харли Квинн в подарок (нет). Важная делать — это мюзикл. Не любите песни каждые пять минут — отложите», — пишет блогер.
Красноярцы делились мнением о фильме в соцсетях. Большинство осталось им недовольно.
«Постный фильм, своих денег не стоит».
«Ужасное, бессмысленно нечто. Жалко потраченного времени».
Однако были и те, кто назвал фильм нормальным или неплохим.
«Джокера посмотрел сегодня, если эти песни убрать, хотя бы половину, то вполне себе нормальный фильм».
О фильме оставляют комментарии и жители других городов. Многие писали, что он ужасен.
«Позорище. Я не могу найти других слов для этого фильма».
«Фильм можно и не смотреть. Ничего интересного и тем более захватывающего в нем нет».
«Тошнотворное количество музыки где надо и не надо, слабый затянутый сюжет, катастрофически мало безумия».
«Сценарий, увы, оставляет желать лучшего — фильм получился откровенно скучный и унылый. Кроме того, непонятно было, что авторы хотели снять. Они пытались смешать множество жанров: и триллер, и криминальное кино, и мюзикл, и судебную драму, но вышло, прямо скажу, так себе».
Некоторым фильм понравился. Они писали об актерской игре и музыке.
«Хоакин Феникс сыграл совершенно гениально! Думаю, даже мощнее, чем в первом фильме. Режиссура в фильме гениальная, сценаристы поработали на славу, музыка подложена/подобрана идеально».
«Качественный, потрясающий, гармоничный фильм».
Другие оценили фильм нейтрально — он не шикарен, но и не ужасен.
«Джокер всё ещё красиво снят, но уже не так интересно — не предлагает, какое-то переосмысление, да и вообще сюжет. Просто много Хоакина Феникса и Леди Гаги».
На «Кинопоиске» рейтинг фильма «Субстанция» составляет 5,9. Количество положительных рецензий — 51%, негативных и нейтральных — по 24,5%. В положительных рецензиях отмечают смысл фильма.
«Первый „Джокер“ был о бунте, о безумии, о страсти, о трагедии, о трансформации, о надежде — обо всем. „Джокер: Безумие на двоих“ — прежде всего фильм о боли. Если вы иногда смеетесь или плачете в одиночестве в темноте — как Джокер — вам понравится это кино. Как и мне».
«Я считаю фильм непревзойденным. Если вы ненавидите этот фильм, значит этот фильм получился таким, каким его и задумывали».
В негативных отзывах зрители пишут об абсурдности фильма, отсутствие развития героев и «странный» сюжет.
«Все сто тридцать восемь минут настоящий поклонник фильмов, снятых по комиксам, недоумевает, а что вообще за абсурд происходит на экране? »
«Нам смачно плюнули в душу. Непонятно, для кого снимали этот фильм, и что им хотел нам сказать режиссёр. В общем, меня в клочья рвёт лютейшее негодование».
«Скучные два часа моей жизни, потраченные на плохое продолжение отличного фильма. Картонное развитие персонажей, на грани индийских фильмов».
На сайте IMDb «Джокеру» поставили оценку в 5,3 балла. На CinemaScore сиквелу присвоили уровень D — это самая низкая в истории оценка экранизации комиксов.