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Posted 23 октября, 05:45

Published 23 октября, 05:45

Modified 23 октября, 05:47

Updated 23 октября, 05:47

Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство

Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство

23 октября 2024, 05:45
СК завершил расследование уголовного дела об отравлении мальчика «Азелитом». Чистящее средство его заставила выпить мать. Это ребенок подтвердил следователям на допросе. 34-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство своего сына.

ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».

Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».

Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.

После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся. Позже женщине продлили заключение под стражей до 14 ноября.

В СК заявляют, женщина знала о химическом составе средства — в нем содержится щелочь, а значит понимала, что после его употребления мальчику будет плохо. Когда это произошло — женщина даже не вызвала ребенку скорую. В больнице у него диагностировали ожог носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму на затылке.

На допросе ребенок, который недавно пришел в себя, подтвердил, что мать ударила его кочергой и заставила выпить «Азелит». Мальчика выписали из больницы, но он продолжает лечение. Об этом «ПМ» ранее заявляла и бабушка ребенка.

Мать продолжает находиться под стражей. Свою вину она не признала, заявила, что не желала смерти сыну, а чистящее средство ему дала, чтобы тот перестал ее оскорблять.

Уголовное дело скоро направят прокурору, затем оно уйдет в суд.

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