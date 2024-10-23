Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство

В СК заявляют, женщина знала о химическом составе средства — в нем содержится щелочь, а значит понимала, что после его употребления мальчику будет плохо. Когда это произошло — женщина даже не вызвала ребенку скорую. В больнице у него диагностировали ожог носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму на затылке.