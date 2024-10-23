Мать, заставившую сына выпить чистящее средство, обвинили в покушении на убийство

Posted 23 октября, 05:45
Published 23 октября, 05:45
Modified 23 октября, 05:47
Updated 23 октября, 05:47
ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит».
Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».
Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.
В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом.
В СК заявляют, женщина знала о химическом составе средства — в нем содержится щелочь, а значит понимала, что после его употребления мальчику будет плохо. Когда это произошло — женщина даже не вызвала ребенку скорую. В больнице у него диагностировали ожог носоглотки, пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму на затылке.
На допросе ребенок, который недавно пришел в себя, подтвердил, что мать ударила его кочергой и заставила выпить «Азелит». Мальчика выписали из больницы, но он продолжает лечение. Об этом «ПМ» ранее заявляла и бабушка ребенка.
Мать продолжает находиться под стражей. Свою вину она не признала, заявила, что не желала смерти сыну, а чистящее средство ему дала, чтобы тот перестал ее оскорблять.
Уголовное дело скоро направят прокурору, затем оно уйдет в суд.