Мэрия заявила о завершении ливневки на 2-й Огородной. Но жители её не обнаружили

Posted 23 октября, 06:27
Published 23 октября, 06:27
Modified 23 октября, 07:04
Updated 23 октября, 07:04
В августе жильцы дома на улице 2-я Огородная, 22А рассказали, что по стене их дома пошла огромная трещина. Именно рядом с этим домом в 2020 году обрушился склон.
«Проспекту Мира» в управляющей компании сообщили, что на облицовочном кирпиче появилась не одна, а две трещины. Они образовались со стороны второго подъезда еще в июле.
В администрации Октябрьского района заявили, что трещины идут по внешней стороне, а со стороны квартир на 2-й Огородной, 22А трещин нет. Там объяснили, что УК должна провести инструментальное обследование для того, чтобы определить степень повреждения здания и выяснить, опасно ли это для жильцов
Накануне, 22 октября, в департаменте градостроительства сообщили, что рабочие завершают работу по строительству ливневки на улице 2-я Огородная.
Траншею для лотка выкопали рядом с домом 22а. В департаменте заявили, что вода с территории жилых домов на улицах 2-я Огородная и Дачная будет стекать в аккумулирующие резервуары и очистные сооружения, которые появятся на Мелькомбинатской.
В комментариях под постом жители на улице 2-я Огородная, 22а рассказали, что рабочие выкопали траншею для лотка, однако сам лоток не уложили и теперь вся вода стекается в выкопанные ямы.
«Траншею для укладки лотка водоотведения сделали, лоток не уложили. В итоге в траншею стекается вся дождевая вода и продолжает размывать склон. Вы ждете, когда не склон, а дом упадет?».
«Проспект Мира» пообщался с одним из жителей дома на 2-й Огородной, 22а. По словам красноярца, 12 и 13 октября рабочие сделали короб для водоотведения.
«14 октября сняли асфальт для других коробов и выкопали канаву за домом. При этом грунт не вытащили, а короб, который сделали, не заасфальтировали.
В итоге вся вода стекает в грунт и края асфальта разрушаются. Все, с 14 октября больше никаких работ нет».
В департаменте градостроительства корреспонденту «ПМ» сообщили, что все работы по строительству ливневой канализации делаются поэтапно.
«Подрядчик вырыл траншею, сейчас осуществляется поставка лотков для укладки. После этого рабочие проведут работы по восстановлению асфальта. Управлением капитального строительства осуществляется постоянный контроль хода работ».
Еще один житель дома на 2-й Огородной, 22а рассказал «ПМ», что жильцам предложили за счет средств дома восстановить отмостку.
«Отмостку вокруг дома не включили в план работ по восстановлению. Это мы обсуждали в июле на встречах с руководителями администрации Октябрьского района.
Представители администрации утверждают, что конструкция пришла в негодность в процессе эксплуатации жителями дома, а не из-за осадков и обрушения склона. Получается, что мы должны восстанавливать отмостку за свой счет.
В итоге мы планируем обратиться в суд, чтобы по судебному решению включить данные работы в контракт».
В администрации Октябрьского района нам заявили, что специалисты выдали акт с рекомендацией на обследование отмостки. В ведомстве пояснили, что именно УК должна найти специализированную компанию для проведения обследования.
«Прямой связи со сползающим склоном нет. Ранее установленные маячки для мониторинга склона не двигаются, положительная динамика отсутствует.
Проводить обследования и ремонтировать по закону должна управляющая компания, так как отмостка относится к общедомовому имуществу».
«Проспект Мира» обратился за комментарием в УК «Новый город», которая обслуживает дом на улице 2-я Огородная, 22а.
В управляющей компании нам заявили, что сейчас руководителя нет на месте и пообещали, что он свяжется с корреспондентом после того, как вернется на работу.
Прокурорская проверка выявила, что застройщик не построил отвод поверхностных вод, а также не обустроил подпорные стены и не укрепил откосы, из-за чего земля обрушилась. На участке вводили режим ЧС, а из городского бюджета потратили 171 миллион рублей на восстановительные работы.
Прокуратура потребовала через суд взыскать с «Реставрации» сумму ущерба, потраченную из бюджета города на проведение аварийно-восстановительных работ.