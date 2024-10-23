Мэрия заявила о завершении ливневки на 2-й Огородной. Но жители её не обнаружили

В администрации Октябрьского района заявили, что трещины идут по внешней стороне, а со стороны квартир на 2-й Огородной, 22А трещин нет. Там объяснили, что УК должна провести инструментальное обследование для того, чтобы определить степень повреждения здания и выяснить, опасно ли это для жильцов