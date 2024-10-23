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Posted 23 октября, 02:47

Published 23 октября, 02:47

Modified 23 октября, 06:38

Updated 23 октября, 06:38

На красноярскую пенсионерку завели дело за участие в митинге против КРТ

На красноярскую пенсионерку завели дело за участие в митинге против КРТ

23 октября 2024, 02:47
Фото: ngs24.ru
В Красноярске жительница Николаевки попала под административную статью за участие в «несогласованном» митинге против КРТ. Пенсионерка заявила, что к ней домой приходили полицейские и требовали проехать в отделение, а в случае отказа якобы угрожали применить физическую силу.

В середине октября жители Николаевки провели митинг против КРТ, где заявили, что мэр Владислав Логинов в прямом эфире «бессовестно врет» о том, что квадратный метр каждого дома в Николаевке оценивается в 140 тысяч рублей.

Люди утверждают, что у них есть официальные документы с оценкой в 41, 48 и 50 тысяч рублей. «ПМ» в мэрии сказали, что главу города просто не так поняли.

20 октября жители Николаевки записали видеообращение, в котором обвинили региональный следком в бездействии и попросили председателя СК РФ Александра Бастрыкина разобраться в ситуации. В ролике жители заявили, что их дома и земельные участки включили в зону КРТ без учета прав и их законных интересов.

Накануне, 22 октября, жительница Николаевки Ольга Седова сообщила Ngs24.ru, что против нее завели дело об административном правонарушении за участие в несогласованном митинге против КРТ. Однако женщина считает, что собрание жителей нельзя называть митингом.

Теперь Ольге грозит штраф за «нарушение правил проведения митинга» (статья 20.2 КоАП РФ) до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.

Как утверждает пенсионерка, к ней домой приходили полицейские и хотели посмотреть ее телефон, а также потребовали проехать с ними в отделение.

«Говорили: „Если вы сейчас с нами не поедете, мы применим к вам физическую силу“. Вот я сглупила, я в таких вот моментах расстраиваюсь, бывает. Не включила сразу диктофон, включила поздно. И у меня вот сохранился клочок только, когда вот они мне сказали „применим физическую силу“».

Также Ольга Седова заявила, что из-за случившегося у нее повысились давление и сахар в крови. Женщина боится, что переживания могут еще негативно сказаться на ее здоровье.

Ольга Седова в разговоре с «Проспектом Мира» сообщила, что простудилась и у нее высокая температура. Женщина сказала, что из-за состояния не может сейчас общаться с журналистами.

«ПМ» обратился за комментарием в полицию. В МВД нам ответили, что не могут комментировать ситуацию из-за закона о неразглашении персональных данных.

«Вы спрашиваете про конкретное лицо, на которое было заведено дело об административном правонарушении. К сожалению, мы не можем разглашать эту информацию, когда идет речь о конкретном человеке».

Кроме того, в полиции «Проспекту Мира» заявили, что сейчас сотрудники устанавливают других участников митинга против КРТ. На вопрос о том, будут ли против них заводить дело об административном правонарушении, в МВД отвечать отказались.

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