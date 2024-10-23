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Posted 23 октября, 11:13

Published 23 октября, 11:13

Modified 23 октября, 11:15

Updated 23 октября, 11:15

Нужны сети, соцобъекты и дорога: депутаты потребовали остановить застройку Солнечного

Нужны сети, соцобъекты и дорога: депутаты потребовали остановить застройку Солнечного

23 октября 2024, 11:13
Фото: Наш мкр.Солнечный (@kras_sunny)
В реготделении ЛДПР потребовали остановить выдачу разрешений на строительство новых домов в Солнечном: инженерные сети новостроек не справляются с нагрузками, в микрорайоне не хватает социальных объектов и дорожных развязок.

Как пишут в пресс-службе партии, в микрорайоне переполнены школы, в детских садах нет мест, а уже после небольшого снегопада Солнечный встал в пробки 10 и даже 11 баллов. «Все это происходит из-за бездумной градостроительной политики городских властей», — заявили в официальном канале реготделения.

«Администрация города абсолютно беспомощна в решениях. Пока губернатор края не вмешался в вопрос водо- и электроснабжения новостроек в микрорайоне, в том числе на Ольховой, 6 и других, администрация не могла ничего самостоятельно сделать», — говорит глава фракции ЛДПР в горсовете Семён Сендерский.

Такая ситуация, уточняют в партии, возникла из-за того, что Солнечный является частью Советского района, поэтому обеспечение жителей необходимыми соцобъектами происходит здесь с учетом всей площади района. Таким образом, жителям Солнечного могут предложить детский сад в Зеленой роще или поликлинику в Северном.

«За последние годы микрорайон сильно разросся, сегодня Солнечный больше Канска, Железногорска или Минусинска. Ещё четрые года назад мы говорили о необходимости признать Солнечный самостоятельным районом Красноярска. Микрорайону нужен системный, внимательный и вдумчивый подход», — заявил и. о. руководителя фракции ЛДПР в заксобрании края Алексей Бойков.

Депутат уточняет, что в партии требуют остановить выдачу разрешений как на строительство, так и на запуск продаж в новых ЖК.

«Пока мы не увидим наполненность микрорайона достаточным количеством школ, детских садов, медицинских учреждений или хотя бы деньги на решение этих вопросов в бюджете, пока сетевые компании не наведут порядок со своими сетями, продолжать колотить многоэтажки в Солнечном нельзя», — заключил Бойков.
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#Город#Общество#Красноярск#Солнечный#Алексей Бойков#ЛДПР#Семён Сендерский
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