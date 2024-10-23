Нужны сети, соцобъекты и дорога: депутаты потребовали остановить застройку Солнечного

Как пишут в пресс-службе партии, в микрорайоне переполнены школы, в детских садах нет мест, а уже после небольшого снегопада Солнечный встал в пробки 10 и даже 11 баллов. «Все это происходит из-за бездумной градостроительной политики городских властей», — заявили в официальном канале реготделения.