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Posted 23 октября, 10:14

Published 23 октября, 10:14

Modified 23 октября, 11:08

Updated 23 октября, 11:08

Красноярцам рассказали, как получить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ

Отключают воду и тепло, не вывозят мусор — как получить перерасчет? Ответ эксперта

23 октября 2024, 10:14
Фото: 1MI

Красноярцам рассказали, как получить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ

Руководитель краевого общественного центра «ЖКХ контроль» Роман Казаков рассказал, как получить перерасчет за некачественные услуги ЖКХ.

«Проспект Мира» спросил у Романа Казакова, что могут сделать жители Красноярска, если у них частые проблемы с отоплением, водой, вывозом мусора и другими услугами ЖКХ.

Эксперт сообщил, что в таком случае они могут получить перерасчет стоимости этих услуг. Вот инструкция, как это сделать:

Шаг №1: О нарушении нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя — письменно, устно или по телефону. Нужно указать свои ФИО, точный адрес и вид услуги, с которой возникла проблема. Сотрудник службы должен сообщить вам свои данные, номер регистрации вашего сообщения и время его регистрации.

Шаг №2: Если причины нарушения неизвестны, сотрудник должен согласовать с вами дату и время проверки.

«Проверка должна быть назначена не позднее 2 часов с момента получения вашего сообщения, если не согласовано иное время», — уточнил Казаков.

Шаг №3: Специалисты проведут проверку. По её окончании составляется акт с результатами — в нем указывают дату, время, выявленные нарушения и методы их определения.

Шаг №4: Если между участниками проверки возник спор, можно инициировать экспертизу качества услуг.

«Если необходим отбор образцов, исполнитель организует его проведение и указывает все данные в акте», — объяснил эксперт.
Фото: 1MI

Шаг №5: Если спор не урегулирован, назначается повторная проверка с участием представителя стройнадзора и жилищного контроля края.

Шаг №6: Дата и время окончания нарушения фиксируются в журнале на основе данных проверок и сообщений. После этого житель может получить перерасчет.

«Исполнитель должен удостовериться в восстановлении качества услуг и составить соответствующий акт. За установленный двумя актами период потребителю полагается корректировка платы», — говорит Казаков.

Если исполнитель не провел проверку в срок, потребитель может сам составить акт проверки. Его должны подписать не менее двух потребителей и председатель совета многоквартирного дома, либо председателем ТСЖ или кооператива.

«Если между потребителем и исполнителем возник спор о факте нарушения качества услуг, можно инициировать проведение экспертизы. Исполнитель обязан организовать отбор образцов коммунального ресурса и указать все данные в акте».

Если экспертиза подтвердит отсутствие нарушения, то жителю придется возместить расходы на её проведение. Если нарушение обнаружат, расходы оплачивает исполнитель.

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