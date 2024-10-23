Отключают воду и тепло, не вывозят мусор — как получить перерасчет? Ответ эксперта

Шаг №1: О нарушении нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя — письменно, устно или по телефону. Нужно указать свои ФИО, точный адрес и вид услуги, с которой возникла проблема. Сотрудник службы должен сообщить вам свои данные, номер регистрации вашего сообщения и время его регистрации.