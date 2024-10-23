Отключают воду и тепло, не вывозят мусор — как получить перерасчет? Ответ эксперта

Posted 23 октября, 10:14
Published 23 октября, 10:14
Modified 23 октября, 11:08
Updated 23 октября, 11:08
«Проспект Мира» спросил у Романа Казакова, что могут сделать жители Красноярска, если у них частые проблемы с отоплением, водой, вывозом мусора и другими услугами ЖКХ.
Эксперт сообщил, что в таком случае они могут получить перерасчет стоимости этих услуг. Вот инструкция, как это сделать:
Шаг №1: О нарушении нужно сообщить в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя — письменно, устно или по телефону. Нужно указать свои ФИО, точный адрес и вид услуги, с которой возникла проблема. Сотрудник службы должен сообщить вам свои данные, номер регистрации вашего сообщения и время его регистрации.
Шаг №2: Если причины нарушения неизвестны, сотрудник должен согласовать с вами дату и время проверки.
«Проверка должна быть назначена не позднее 2 часов с момента получения вашего сообщения, если не согласовано иное время», — уточнил Казаков.
Шаг №3: Специалисты проведут проверку. По её окончании составляется акт с результатами — в нем указывают дату, время, выявленные нарушения и методы их определения.
Шаг №4: Если между участниками проверки возник спор, можно инициировать экспертизу качества услуг.
«Если необходим отбор образцов, исполнитель организует его проведение и указывает все данные в акте», — объяснил эксперт.
Шаг №5: Если спор не урегулирован, назначается повторная проверка с участием представителя стройнадзора и жилищного контроля края.
Шаг №6: Дата и время окончания нарушения фиксируются в журнале на основе данных проверок и сообщений. После этого житель может получить перерасчет.
«Исполнитель должен удостовериться в восстановлении качества услуг и составить соответствующий акт. За установленный двумя актами период потребителю полагается корректировка платы», — говорит Казаков.
Если исполнитель не провел проверку в срок, потребитель может сам составить акт проверки. Его должны подписать не менее двух потребителей и председатель совета многоквартирного дома, либо председателем ТСЖ или кооператива.
«Если между потребителем и исполнителем возник спор о факте нарушения качества услуг, можно инициировать проведение экспертизы. Исполнитель обязан организовать отбор образцов коммунального ресурса и указать все данные в акте».
Если экспертиза подтвердит отсутствие нарушения, то жителю придется возместить расходы на её проведение. Если нарушение обнаружат, расходы оплачивает исполнитель.