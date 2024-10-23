«Откуда взялись 30 тысяч?»: красноярцы обнаружили огромные долги за электричество

Posted 23 октября, 11:51
Published 23 октября, 11:51
Modified 23 октября, 11:56
Updated 23 октября, 11:56
У одного пользователя сумма долга якобы достигла 66 тысяч рублей, хотя пользователи заявляют, что платят и передают показания своевременно.
«Ситуация из ряда вон выходящая, начислили более 56 000 [рублей], при том, что платим и передаём показания своевременно. На телефонные звонки ни где не отвечают. Из-за данного начисления вчера случился гипертонический кризис».
В компании успокаивают красноярцев, сообщая, что это был временный сбой после профилактических работ.
«В воскресение было обновление базы и технические работы, после чего произошел сбой. Некоторые неисправности были удалены, но клиенты успели увидеть и напугаться. Мы вчера [22 октября] в принципе все наладили, но отголоски остались», — рассказали «Проспекту Мира» в компании.