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Posted 23 октября, 11:51

Published 23 октября, 11:51

Modified 23 октября, 11:56

Updated 23 октября, 11:56

Красноярцы обнаружили на счетах огромные задолженности за электричество

«Откуда взялись 30 тысяч?»: красноярцы обнаружили огромные долги за электричество

23 октября 2024, 11:51
Фото: Красноярскэнергосбыт

Красноярцы обнаружили на счетах огромные задолженности за электричество

Жители Красноярска обнаружили на своих лицевых счетах в приложении «Красноярскэнергосбыта» огромные задолженности. Суммы превышали 30 тысяч рублей.

У одного пользователя сумма долга якобы достигла 66 тысяч рублей, хотя пользователи заявляют, что платят и передают показания своевременно.

«Ситуация из ряда вон выходящая, начислили более 56 000 [рублей], при том, что платим и передаём показания своевременно. На телефонные звонки ни где не отвечают. Из-за данного начисления вчера случился гипертонический кризис».
Фото: Телеграм

В компании успокаивают красноярцев, сообщая, что это был временный сбой после профилактических работ.

«В воскресение было обновление базы и технические работы, после чего произошел сбой. Некоторые неисправности были удалены, но клиенты успели увидеть и напугаться. Мы вчера [22 октября] в принципе все наладили, но отголоски остались», — рассказали «Проспекту Мира» в компании.
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