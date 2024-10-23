Троим парням дали по 6 лет колонии за «диверсии» в Красноярском крае

В суде установили, что в июле 2023 года один из парень на участке путей между станциями Шарыпово и Шушь попытался взломать релейный и батарейный шкафы, а затем поджег. Сделал он это, как заявляется, «за денежное вознаграждение по заданию неустановленного следствием лица в сети».