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Posted 23 октября, 09:27

Published 23 октября, 09:27

Modified 23 октября, 10:05

Updated 23 октября, 10:05

Троим парням дали по 6 лет колонии за «диверсии» в Красноярском крае

Троим парням дали по 6 лет колонии за «диверсии» в Красноярском крае

23 октября 2024, 09:27
Фото: 1MI
Красноярский краевой суд вынес приговор троим молодым парням по делу о диверсиях на железной дороге. Им дали по 6 лет колонии. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре и восточном межрегиональном СК на транспорте.

В суде установили, что в июле 2023 года один из парень на участке путей между станциями Шарыпово и Шушь попытался взломать релейный и батарейный шкафы, а затем поджег. Сделал он это, как заявляется, «за денежное вознаграждение по заданию неустановленного следствием лица в сети».

Далее, как заявляется, он вместе со знакомыми, «действуя по аналогичной схеме, также на указанном участке железнодорожного пути взломали и подожгли релейный и батарейный шкафы».

Всех троих признали виновными в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ), одного из них так же признали виновным в диверсии (пункт «а» части 1 статьи 281 УК РФ).

Как уточнили «Проспекту Мира» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на момент преступления все трое были несовершеннолетние. Сейчас двоим по 17 лет, одному — 18 лет.

Суд назначил двум парням лишение свободы 6 лет с отбыванием в воспитательной колонии каждому, одному из них по совокупности преступлений — 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

  • Ранее 13 парней осудили за «диверсии» в Москве и Красноярском крае. Четверым дали более 19 лет.
  • До этого красноярец получил 14 лет по делу о подготовке к диверсии и участии в запрещенном легионе. Еще двоих подростков посадили по делу о покушении на диверсию. Одному дали 5,5 года, второму — 4 года
  • Весной 2023 года силовики задержали больше 65 человек задержали в России по делам о диверсиях на железных дорогах, каждый третий из них был несовершеннолетним.
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#Владислав Савончик#Пожар#Суд#Красноярский край#Прокуратура#Железная дорога#Следственный комитет#Несовершеннолетние
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