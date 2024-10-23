Троим парням дали по 6 лет колонии за «диверсии» в Красноярском крае

Posted 23 октября, 09:27
Published 23 октября, 09:27
Modified 23 октября, 10:05
Updated 23 октября, 10:05
В суде установили, что в июле 2023 года один из парень на участке путей между станциями Шарыпово и Шушь попытался взломать релейный и батарейный шкафы, а затем поджег. Сделал он это, как заявляется, «за денежное вознаграждение по заданию неустановленного следствием лица в сети».
Далее, как заявляется, он вместе со знакомыми, «действуя по аналогичной схеме, также на указанном участке железнодорожного пути взломали и подожгли релейный и батарейный шкафы».
Всех троих признали виновными в диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ), одного из них так же признали виновным в диверсии (пункт «а» части 1 статьи 281 УК РФ).
Как уточнили «Проспекту Мира» в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, на момент преступления все трое были несовершеннолетние. Сейчас двоим по 17 лет, одному — 18 лет.
Суд назначил двум парням лишение свободы 6 лет с отбыванием в воспитательной колонии каждому, одному из них по совокупности преступлений — 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.