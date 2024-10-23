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Posted 23 октября, 05:48

Published 23 октября, 05:48

Modified 23 октября, 05:51

Updated 23 октября, 05:51

Красноярские врачи удалили женщине опухоли матки, которые весили как 1% её тела

«Удалили 1% тела»: красноярские врачи вырезали женщине огромные опухоли матки

23 октября 2024, 05:48
Фото: skc-fmba.ru

Красноярские врачи удалили женщине опухоли матки, которые весили как 1% её тела

Красноярские врачи удалили гигантские миомы матки — они весила как 1% её тела.

Как рассказали в красноярском центре ФМБА, к ним обратилась 43-летняя женщина по имени Олеся. О проблеме женщина впервые узнала ещё в 2011 году — она регулярно проходила медицинские осмотры, но ей ни разу не предлагалось оперативное лечение.

В 2024 году женщина снова обратилась к врачам, потому что планировала беременность.

«Пациентка поступила к нам с диагнозом „многоузловая миома матки с гигантскими узлами“. На момент осмотра мы диагностировали четыре узла, два из которых — 8 см и 9 см. Образования такого размера в гинекологии принято считать гигантскими. Ведь обычные размеры матки, целого органа, составляют всего порядка 4 см», — объяснил заведующий гинекологическим отделением ФМБА Алексей Полстяной.

Женщине предложили провести операцию не открытым способом — лапаротомия, а через небольшие проколы в брюшной стенке — лапароскопия.

Фото: skc-fmba.ru

В итоге суммарный вес удаленных доброкачественных образований составил 0,5 килограммов.

«Учитывая вес пациентки — 53 кг, можно сказать, что ей был удален 1% от общей массы всего тела», — рассказал Полстяной.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она продолжает лечение дома.

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