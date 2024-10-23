«Удалили 1% тела»: красноярские врачи вырезали женщине огромные опухоли матки

Posted 23 октября, 05:48
Published 23 октября, 05:48
Modified 23 октября, 05:51
Updated 23 октября, 05:51
Как рассказали в красноярском центре ФМБА, к ним обратилась 43-летняя женщина по имени Олеся. О проблеме женщина впервые узнала ещё в 2011 году — она регулярно проходила медицинские осмотры, но ей ни разу не предлагалось оперативное лечение.
В 2024 году женщина снова обратилась к врачам, потому что планировала беременность.
«Пациентка поступила к нам с диагнозом „многоузловая миома матки с гигантскими узлами“. На момент осмотра мы диагностировали четыре узла, два из которых — 8 см и 9 см. Образования такого размера в гинекологии принято считать гигантскими. Ведь обычные размеры матки, целого органа, составляют всего порядка 4 см», — объяснил заведующий гинекологическим отделением ФМБА Алексей Полстяной.
Женщине предложили провести операцию не открытым способом — лапаротомия, а через небольшие проколы в брюшной стенке — лапароскопия.
В итоге суммарный вес удаленных доброкачественных образований составил 0,5 килограммов.
«Учитывая вес пациентки — 53 кг, можно сказать, что ей был удален 1% от общей массы всего тела», — рассказал Полстяной.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она продолжает лечение дома.