«Удалили 1% тела»: красноярские врачи вырезали женщине огромные опухоли матки

Как рассказали в красноярском центре ФМБА, к ним обратилась 43-летняя женщина по имени Олеся. О проблеме женщина впервые узнала ещё в 2011 году — она регулярно проходила медицинские осмотры, но ей ни разу не предлагалось оперативное лечение.