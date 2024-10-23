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Posted 23 октября, 12:08

Published 23 октября, 12:08

Modified 23 октября, 12:10

Updated 23 октября, 12:10

В горсовете не увидели проблемы в участии депутата в конкурсе на лучший балкон

В горсовете не увидели проблемы в участии депутата в конкурсе на лучший балкон

23 октября 2024, 12:08
Фото: Людмила Ильиных
В горсовете Красноярска не увидели проблемы в участии депутата Людмилы Ильиных в конкурсе на лучший балкон — она выиграла в нем 30 тысяч рублей.

Недавно мэрия опубликовала результаты конкурса «Самый благоустроенный район Красноярска». В номинации «Лучший балкон» 3 место заняла лоджия депутата Горсовета Людмилы Ильиных. Общественник Андрей Мужщинский усмотрел в этом конфликт интересов. В жюри конкурса было четверо ее коллег-депутатов и однопартийцы из «Единой России».

Сама Людмила заявляла, что она — «в первую очередь красноярка», и имеет право участвовать в конкурсе. Она считает, что балкон у неё «и правда очень красивый».

Как сообщила председатель горсовета Наталия Фирюлина изданию Ngs24.ru, Ильиных была вправе участвовать в конкурсе.

«Учитывая, что в конкурсе „Самый благоустроенный район города Красноярска“, в соответствии с положением вправе принять участие любой житель города, а целью конкурса является благоустройство города Красноярска, полагаем, что Ильиных Людмила Алексеевна как житель города вправе была принять участие в таком конкурсе, — сообщила Фирюлина.

В департаменте городского хозяйства ранее заявили, что по закону они не могли отказать депутату в участии — для этого не было никаких юридических оснований.

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