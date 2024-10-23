В Красноярске построят жилой комплекс с тысячей квартир недалеко от «Планеты»

Posted 23 октября, 06:37
Published 23 октября, 06:37
Modified 23 октября, 06:39
Updated 23 октября, 06:39
Застройщиком выступит компания «Арбан-2022». ВТБ предоставит компании кредит на 5 лет для строительства.
Вторая очередь включает пять корпусов, в которых будет 1 045 квартир, помещения для коммерческой недвижимости и подземная парковка. ЖК будет расположен рядом с улицей Петра Подзолкова, кардиоцентром и ТЦ «Планета».
С 2026 года в районе обещают развивать социальную инфраструктуру — строить детские сады, школы, учреждения спорта и здравоохранения.