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Posted 23 октября, 06:37

Published 23 октября, 06:37

Modified 23 октября, 06:39

Updated 23 октября, 06:39

В Красноярске построят жилой комплекс с тысячей квартир недалеко от «Планеты»

В Красноярске построят жилой комплекс с тысячей квартир недалеко от «Планеты»

23 октября 2024, 06:37
Фото: arban.ru
В Красноярске начнется строительство второй очереди жилого комплекса «Чижи».

Застройщиком выступит компания «Арбан-2022». ВТБ предоставит компании кредит на 5 лет для строительства.

Вторая очередь включает пять корпусов, в которых будет 1 045 квартир, помещения для коммерческой недвижимости и подземная парковка. ЖК будет расположен рядом с улицей Петра Подзолкова, кардиоцентром и ТЦ «Планета».

Фото: arban.ru

С 2026 года в районе обещают развивать социальную инфраструктуру — строить детские сады, школы, учреждения спорта и здравоохранения.

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