В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика

Posted 23 октября, 09:44
Published 23 октября, 09:44
Modified 23 октября, 09:46
Updated 23 октября, 09:46
Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», какая погода ждет жителей Красноярска в ближайшие дни.
После сегодняшнего снегопада в городе ожидается небольшое похолодание. В ночь на 24 октября в Красноярске прогнозируется от -4 до -6. В четверг, 24 октября, в дневные часы потеплеет до +4…+6 градусов. В течение дня пройдет небольшой дождь.
«После этого до конца недели, в том числе и на выходных, в Красноярске дневные температуры будут колебаться в довольно высоких пределах — от +5 до +7 градусов или даже чуть выше.
В ночные часы прогнозируется от 0 до +5 градусов. Солнце будет периодически выходить, однако большую часть времени в городе будет пасмурно».
До конца недели снегопадов в Красноярске больше ждать не стоит.
«До конца недели в городе возможны осадки, однако только в виде дождя».
Тут можно прочесть, какая погода ждет жителей Красноярска в ноябре.