В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика

После сегодняшнего снегопада в городе ожидается небольшое похолодание. В ночь на 24 октября в Красноярске прогнозируется от -4 до -6. В четверг, 24 октября, в дневные часы потеплеет до +4…+6 градусов. В течение дня пройдет небольшой дождь.