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Posted 23 октября, 09:44

Published 23 октября, 09:44

Modified 23 октября, 09:46

Updated 23 октября, 09:46

В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика

В Красноярске потеплеет до +7. Прогноз от синоптика

23 октября 2024, 09:44
Фото: prmira.ru
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление до +7 градусов. Такая погода задержится в городе до конца этой недели.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал «Проспекту Мира», какая погода ждет жителей Красноярска в ближайшие дни.

После сегодняшнего снегопада в городе ожидается небольшое похолодание. В ночь на 24 октября в Красноярске прогнозируется от -4 до -6. В четверг, 24 октября, в дневные часы потеплеет до +4…+6 градусов. В течение дня пройдет небольшой дождь.

«После этого до конца недели, в том числе и на выходных, в Красноярске дневные температуры будут колебаться в довольно высоких пределах — от +5 до +7 градусов или даже чуть выше.
В ночные часы прогнозируется от 0 до +5 градусов. Солнце будет периодически выходить, однако большую часть времени в городе будет пасмурно».

До конца недели снегопадов в Красноярске больше ждать не стоит.

«До конца недели в городе возможны осадки, однако только в виде дождя».

Тут можно прочесть, какая погода ждет жителей Красноярска в ноябре.

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