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Posted 23 октября, 03:52

Published 23 октября, 03:52

Modified 23 октября, 06:16

Updated 23 октября, 06:16

В Красноярске водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Красноярске водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

23 октября 2024, 03:52
Фото: ЧП Красноярск
Мужчину насмерть сбили на пешеходном переходе на улице Новосибирской в Красноярске.

Кадры с места ДТП публикует «ЧП Красноярск».

Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе сегодня утром. Судя по видео, мужчина переходил дорогу, в этот момент на полной скорости в него врезалась иномарка. Как рассказали в ГИБДД «ПМ», за рулем «Ситроена» был 61-летний водитель. Он ехал со стороны Красномосковской.

От удара пешеход пролетел несколько метров и упал на асфальт. Он скончался до приезда медиков. Личность погибшего сейчас устанавливается. ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Видео: ЧП Красноярск. Осторожно! Жесткие кадры!
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