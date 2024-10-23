В Красноярске водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Posted 23 октября, 03:52
Published 23 октября, 03:52
Modified 23 октября, 06:16
Updated 23 октября, 06:16
Кадры с места ДТП публикует «ЧП Красноярск».
Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе сегодня утром. Судя по видео, мужчина переходил дорогу, в этот момент на полной скорости в него врезалась иномарка. Как рассказали в ГИБДД «ПМ», за рулем «Ситроена» был 61-летний водитель. Он ехал со стороны Красномосковской.
От удара пешеход пролетел несколько метров и упал на асфальт. Он скончался до приезда медиков. Личность погибшего сейчас устанавливается. ГИБДД устанавливает причины и обстоятельства смертельного ДТП.