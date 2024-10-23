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Posted 23 октября, 08:43

Published 23 октября, 08:43

Modified 23 октября, 08:45

Updated 23 октября, 08:45

В Солнечном установили электрогенератор для водопроводной станции из-за отключений

В Солнечном установили электрогенератор для водопроводной станции из-за отключений

23 октября 2024, 08:43
Фото: КрасКом
Водопроводная станция в красноярском Солнечном получила дополнительный энергоресурс. Резервный источник по договоренности с администрацией города доставило ПАО «Россети Сибирь».

Как рассказали в «КрасКоме», из-за повреждений электросетей, идущих из города в Солнечный, на водопроводная станции останавливаются насосы и жители микрорайона остаются и без света, без воды.

Видео: КрасКом.

Генератор позволит оперативно запускать оборудование станции в случае инцидентов в системе электроснабжения и сохранить стабильную подачу холодной воды в жилые дома и социальные учреждения.

«Это уже не первая наша совместная работа с коллегами из ПАО „Россети Сибирь“ по переводу оборудования водозаборов и насосных станций на альтернативные источники бесперебойного электроснабжения. Мобильные энергоустановки Россетей хорошо зарекомендовали себя в ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к Универсиаде-2019 и в период паводка 2021 года, когда была угроза подтопления трансформаторных подстанций на водозаборе о. Посадного. На этот раз от дизель-генератора запитали водопроводную станцию в Солнечном, чтобы у людей была холодная вода даже во время ремонта линий электропередачи. На самой насосной станции достаточно мощностей, чтобы обеспечить водоснабжением всех потребителей, включая строящиеся дома» — отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
#Владислав Савончик#Видео
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