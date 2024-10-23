В Солнечном установили электрогенератор для водопроводной станции из-за отключений

Posted 23 октября, 08:43
Published 23 октября, 08:43
Modified 23 октября, 08:45
Updated 23 октября, 08:45
Как рассказали в «КрасКоме», из-за повреждений электросетей, идущих из города в Солнечный, на водопроводная станции останавливаются насосы и жители микрорайона остаются и без света, без воды.
Генератор позволит оперативно запускать оборудование станции в случае инцидентов в системе электроснабжения и сохранить стабильную подачу холодной воды в жилые дома и социальные учреждения.
«Это уже не первая наша совместная работа с коллегами из ПАО „Россети Сибирь“ по переводу оборудования водозаборов и насосных станций на альтернативные источники бесперебойного электроснабжения. Мобильные энергоустановки Россетей хорошо зарекомендовали себя в ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к Универсиаде-2019 и в период паводка 2021 года, когда была угроза подтопления трансформаторных подстанций на водозаборе о. Посадного. На этот раз от дизель-генератора запитали водопроводную станцию в Солнечном, чтобы у людей была холодная вода даже во время ремонта линий электропередачи. На самой насосной станции достаточно мощностей, чтобы обеспечить водоснабжением всех потребителей, включая строящиеся дома» — отмечает генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.