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Posted 24 октября, 09:51

Published 24 октября, 09:51

Modified 24 октября, 09:53

Updated 24 октября, 09:53

Число пассажиров на рейсы «КрасАвиа» в Богучаны увеличится из-за замены самолетов

Число пассажиров на рейсы «КрасАвиа» в Богучаны увеличится из-за замены самолетов

24 октября 2024, 09:51
Фото: Пресс-служба «КрасАвиа»
Реклама. АО «КРАСАВИА». erid: LjN8KLDEN
Авиакомпания «КрасАвиа» расширяет полетную программу по маршруту Красноярск—Богучаны. Самолет L-410 заменят на современные ATR-42. Это значит, что уже с 15 ноября на борту смогут поместиться 46 пассажиров. Возможности «Элки» ограничивались лишь 19 креслами. Какие еще «плюсы» есть у новых лайнеров?

Перевести все рейсы на новые самолеты обещают уже к декабрю. Зимой слетать в Богучаны можно будет два раза в неделю — рейсы по вторникам и пятницам. Время в пути — около полутора часов. Полет до административного центра Богучанского района обойдется в 3 800 рублей. За эту стоимость с собой можно взять 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.

В авиакомпании говорят, к полетам на ATR-ах готовились долго. L-410 изначально предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и может совершать посадку и взлет на коротких взлетно-посадочных полосах. Поэтому, чтобы полеты на современных лайнерах были максимально безопасными, приводили в соответствие с требованиями состояние ВПП и перрона. Кроме этого, налажено информсопровождение полета.

Фото: Пресс-служба «КрасАвиа»

Прежде чем запускать регулярные рейсы на новом типе, были выполнены инспекционные полеты на ATR-42 с опытными пилотами-инструкторами.

«Такая замена связана со всевозрастающей потребностью в воздушном сообщении для динамично развивающегося кластера Нижнее Приангарье. Ведь именно в Богучанском районе расположен промышленный гигант Богучанский алюминиевый завод, занимающий по мощности третье место в стране, рядом знаменитая Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России, продолжается развитие промышленных производств», — заявил генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа» Андрей Егоров.

Узнать о расписании рейсов и купить билеты без дополнительных сборов можно на сайте krasavia.ru. За дополнительной информацией пассажиры могут обращаться в центр клиентской поддержки по телефону +7 (391) 291-81-80.

#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Богучанский район#Пассажиры#Богучаны#Билеты#Авиакомпания#Красавиа#Расписание рейсов
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