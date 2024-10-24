Число пассажиров на рейсы «КрасАвиа» в Богучаны увеличится из-за замены самолетов

Posted 24 октября, 09:51
Published 24 октября, 09:51
Modified 24 октября, 09:53
Updated 24 октября, 09:53
Перевести все рейсы на новые самолеты обещают уже к декабрю. Зимой слетать в Богучаны можно будет два раза в неделю — рейсы по вторникам и пятницам. Время в пути — около полутора часов. Полет до административного центра Богучанского района обойдется в 3 800 рублей. За эту стоимость с собой можно взять 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.
В авиакомпании говорят, к полетам на ATR-ах готовились долго. L-410 изначально предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и может совершать посадку и взлет на коротких взлетно-посадочных полосах. Поэтому, чтобы полеты на современных лайнерах были максимально безопасными, приводили в соответствие с требованиями состояние ВПП и перрона. Кроме этого, налажено информсопровождение полета.
Прежде чем запускать регулярные рейсы на новом типе, были выполнены инспекционные полеты на ATR-42 с опытными пилотами-инструкторами.
«Такая замена связана со всевозрастающей потребностью в воздушном сообщении для динамично развивающегося кластера Нижнее Приангарье. Ведь именно в Богучанском районе расположен промышленный гигант Богучанский алюминиевый завод, занимающий по мощности третье место в стране, рядом знаменитая Богучанская ГЭС — одна из крупнейших и современных гидроэлектростанций в России, продолжается развитие промышленных производств», — заявил генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа» Андрей Егоров.
Узнать о расписании рейсов и купить билеты без дополнительных сборов можно на сайте krasavia.ru. За дополнительной информацией пассажиры могут обращаться в центр клиентской поддержки по телефону +7 (391) 291-81-80.