Число пассажиров на рейсы «КрасАвиа» в Богучаны увеличится из-за замены самолетов

Перевести все рейсы на новые самолеты обещают уже к декабрю. Зимой слетать в Богучаны можно будет два раза в неделю — рейсы по вторникам и пятницам. Время в пути — около полутора часов. Полет до административного центра Богучанского района обойдется в 3 800 рублей. За эту стоимость с собой можно взять 10 кг багажа и 5 кг ручной клади.