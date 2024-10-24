Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%

Posted 24 октября, 11:31
Published 24 октября, 11:31
Modified 24 октября, 11:40
Updated 24 октября, 11:40
Финансисты сообщества EMCR провели досрочное голосование, пишут «Новые Известия». Треть опрошенных экспертов полагает, что ЦБ поднимет ключевую ставку сразу на два-три процентных пункта — до 21 или 22%.
Две трети финансистов предсказывают рост, но менее резки в оценках — по их мнению, ставка повысится «только» до 20%. При этом только двое экспертов уверены, что ЦБ ничего менять не будет.
Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган рассказал изданию, что то, как ЦБ оценит размер необходимого шага повышения, — это интрига.
«За последние месяцы появились новые факторы роста цен, которые ЦБ не ожидал. Это и повышение расходов федерального бюджета, и сильное запланированное повышение коммунальных тарифов в 2025 году, и сохранение быстрых темпов роста кредита, и снижение курса рубля».
Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предрекает ключевую ставку в России на уровне 20%:
«Инфляция ускоряется, а за нее у нас отвечает ЦБ, поэтому ставка должна повыситься. Хотя ее повышение не так сильно сбивает инфляцию — скорее, защищает вклады от обесценения. И вклады по-прежнему лучший инструмент для сбережения».
По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, ЦБ и правительству нужно искать другие пути борьбы с инфляцией.