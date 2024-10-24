prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 11:31

Published 24 октября, 11:31

Modified 24 октября, 11:40

Updated 24 октября, 11:40

Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%

Финансисты предрекают рост ключевой ставки до 22%

24 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
В пятницу, 25 октября, ЦБ объявит о размере ключевой ставки на следующий месяц. Финансисты уверены в том, что ставку повысят.

Финансисты сообщества EMCR провели досрочное голосование, пишут «Новые Известия». Треть опрошенных экспертов полагает, что ЦБ поднимет ключевую ставку сразу на два-три процентных пункта — до 21 или 22%.

Две трети финансистов предсказывают рост, но менее резки в оценках — по их мнению, ставка повысится «только» до 20%. При этом только двое экспертов уверены, что ЦБ ничего менять не будет.

Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган рассказал изданию, что то, как ЦБ оценит размер необходимого шага повышения, — это интрига.

«За последние месяцы появились новые факторы роста цен, которые ЦБ не ожидал. Это и повышение расходов федерального бюджета, и сильное запланированное повышение коммунальных тарифов в 2025 году, и сохранение быстрых темпов роста кредита, и снижение курса рубля».

Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предрекает ключевую ставку в России на уровне 20%:

«Инфляция ускоряется, а за нее у нас отвечает ЦБ, поэтому ставка должна повыситься. Хотя ее повышение не так сильно сбивает инфляцию — скорее, защищает вклады от обесценения. И вклады по-прежнему лучший инструмент для сбережения».

По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, ЦБ и правительству нужно искать другие пути борьбы с инфляцией.

Читайте также:
Эксперты рассказали, почему не стоит брать ипотеку этой осенью и что изменится к зимеЭкономист заявил, что налог на бездетность должен быть 40 тысяч. Люди его обругалиВпервые за пять месяцев продукты в Красноярском крае стали дорожать медленнее
#София Штейнберг#Люди#Общество#Экономика#Кредиты#Россия#Инфляция#Финансы#Ключевая ставка#ЦБ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика