Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки

Posted 24 октября, 08:11
Published 24 октября, 08:11
Modified 24 октября, 08:25
Updated 24 октября, 08:25
Сообщения с угрозами нападений на школы неизвестные разослали детям и родителям через электронный журнал, сообщает Мизулина. Как пишут сами школьники, им угрожали взорвать школу. Представляется взломщик или группа взломщиков «дядей Захаром».
В Улан-Удэ третьеклассник якобы так сильно испугался, что позвонил в полицию, скорую и пожарную. Причем рассылки поступили не только в обычные школы, но и православную гимназию Калининграда.
Об угрозах сообщили учащиеся из Ленинградской, Ростовской, Воронежской областей, Крыма и Красноярского края. Также сообщения получили школьники из Тобольска, Улан-Удэ, Йошкар-Олы, Калининграда, Мурманска и Саранска. Детей попросили не паниковать и обращаться в полицию.
«У некоторых учеников изменены даты в расписании хулиганскими словами. В ситуации уже разбираются правоохранительные органы. География спама широкая и проблема эта не региональная. Вероятные причины две. Либо получили доступ к большому числу учетных записей учителей, пользуясь их невнимательностью. Либо нужно искать баг в сервисах электронных журналов. Платформы разные, но между ними может быть связка», — пишет Мизулина.
Кроме угроз, взломщики в некоторых школах еще исправили оценки детям на все пятерки. Как теперь восстановить реальные отметки — неизвестно, в некоторых образовательных учреждениях ведутся только электронные журналы.
Накануне вечером Мизулина в своем телеграм-канале заявила, что взломщиков вычислили, но подробности обещает сообщить позже.
«Не дядя Захар, а дядя Мыкола. Завтра расскажу детали. Опять Украина».
«ПМ» запросил информацию в краевой полиции. Там нам заявили, что им заявления от школьников и родителей не поступали. В министерстве образования края рассказали, что в первый раз слышат о подобном, у них информации о взломе нет.
«Краевую информационную систему „КИАСУО“ никто не взламывал», — сказали в минобре.