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Posted 24 октября, 08:11

Published 24 октября, 08:11

Modified 24 октября, 08:25

Updated 24 октября, 08:25

Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки

Хакеры взломали школьные журналы по всей РФ. Школьникам шлют угрозы и ставят пятерки

24 октября 2024, 08:11
Фото: Архив «ПМ»/Екатерина Мизулина
Хакеры взломали электронные журналы по всей стране. Под раздачу попал и Красноярский край. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Но в краевом министерстве образования говорят, что их систему никто не взламывал. Собрали все, что известно.

Сообщения с угрозами нападений на школы неизвестные разослали детям и родителям через электронный журнал, сообщает Мизулина. Как пишут сами школьники, им угрожали взорвать школу. Представляется взломщик или группа взломщиков «дядей Захаром».

Фото: Екатерина Мизулина

В Улан-Удэ третьеклассник якобы так сильно испугался, что позвонил в полицию, скорую и пожарную. Причем рассылки поступили не только в обычные школы, но и православную гимназию Калининграда.

Об угрозах сообщили учащиеся из Ленинградской, Ростовской, Воронежской областей, Крыма и Красноярского края. Также сообщения получили школьники из Тобольска, Улан-Удэ, Йошкар-Олы, Калининграда, Мурманска и Саранска. Детей попросили не паниковать и обращаться в полицию.

Фото: Екатерина Мизулина
«У некоторых учеников изменены даты в расписании хулиганскими словами. В ситуации уже разбираются правоохранительные органы. География спама широкая и проблема эта не региональная. Вероятные причины две. Либо получили доступ к большому числу учетных записей учителей, пользуясь их невнимательностью. Либо нужно искать баг в сервисах электронных журналов. Платформы разные, но между ними может быть связка», — пишет Мизулина.
Фото: Екатерина Мизулина

Кроме угроз, взломщики в некоторых школах еще исправили оценки детям на все пятерки. Как теперь восстановить реальные отметки — неизвестно, в некоторых образовательных учреждениях ведутся только электронные журналы.

Накануне вечером Мизулина в своем телеграм-канале заявила, что взломщиков вычислили, но подробности обещает сообщить позже.

«Не дядя Захар, а дядя Мыкола. Завтра расскажу детали. Опять Украина».

«ПМ» запросил информацию в краевой полиции. Там нам заявили, что им заявления от школьников и родителей не поступали. В министерстве образования края рассказали, что в первый раз слышат о подобном, у них информации о взломе нет.

«Краевую информационную систему „КИАСУО“ никто не взламывал», — сказали в минобре.
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