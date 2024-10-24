Как есть орехи, чтобы они принесли пользу, а не вред? Советы врачей

Posted 24 октября, 12:53
Published 24 октября, 12:53
Modified 24 октября, 12:55
Updated 24 октября, 12:55
Как сообщают врачи, орехи содержат растительный белок, полезные жиры, витамины, микроэлементы и растительные волокна, много калия, кальция, магния, фосфора, железа, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот.
«Любые орехи улучшают работу мозга и снижают концентрацию „плохого“ холестерина в крови. Доказано, что орехи помогают защититься от болезни Паркинсона».
Некоторые виды орехов снижают риск развития онкологических заболеваний, а именно рака толстой кишки, желудка и простаты.
Главный минус всех орехов, отметили врачи, — это высокая калорийность. В 100 граммах орехов содержится около 600 ккал.
«Ещё они могут вызывать аллергию и относятся к тяжело усваиваемым продуктам. Это может стать причиной проблем с пищеварением, особенно если у вас имеется патология поджелудочной железы и кишечника», — объяснили врачи.
Еще орехи могут быть небезопасны по микробиологическим показателям — сальмонелла, бактерии группы кишечной палочки — и плесени.
«Злоупотреблять орехами, конечно, нельзя. Большое количество орехов может пагубно сказаться на печени и вызвать диарею. Ешьте их 1–2 раза в неделю не больше 35 граммов в один приём. Этого будет достаточно».
Вот еще несколько правил о том, как лучше есть орехи:
Еще не стоит давать орехи детям до трёх лет давать орехи, так как они не усваиваются. Также у детей часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех.