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Posted 24 октября, 08:10

Published 24 октября, 08:10

Modified 24 октября, 08:10

Updated 24 октября, 08:10

Красноярские археологи нашли древнюю скульптуру человеческой головы

Красноярские археологи нашли древнюю скульптуру человеческой головы

24 октября 2024, 08:10
Фото: t.me/SibFUofficial
Красноярские археологи обнаружили уникальную скульптуру человека. Ей может быть больше 1,5 тысяч лет.

Древнюю фигурку нашли в Ужуре специалисты лаборатории археологии и этнографии Енисейской Сибири. Скульптуру выглядит, как вырезанная из камня голова человека, который жил в начале этой эры.

Фигурка сохранила выраженные монголоидные черты лица: очерченные скулы, особый разрез глаз, широкий нос.

Фото: t.me/SibFUofficial

Как отмечает старший научный сотрудник СФУ Полина Сенотрусова, фигурку обнаружили в ужурском музее «Оберег».

«Точные обстоятельства находки еще предстоит выяснить. Сейчас мы предполагаем, что скульптура датируется в диапазоне II–IV веков нашей эры и связана с таштыкской археологической культурой, которая в это время существовала в степях Хакасии».

Ученые считают, что подобные изображения они видели на каменных стелах, гипсовых масках и миниатюрных деревянных куколках, которые были созданы в этот период.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Археология#Ужур#Скульптуры
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