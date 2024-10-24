Красноярские археологи нашли древнюю скульптуру человеческой головы

Posted 24 октября, 08:10
Published 24 октября, 08:10
Modified 24 октября, 08:10
Updated 24 октября, 08:10
Древнюю фигурку нашли в Ужуре специалисты лаборатории археологии и этнографии Енисейской Сибири. Скульптуру выглядит, как вырезанная из камня голова человека, который жил в начале этой эры.
Фигурка сохранила выраженные монголоидные черты лица: очерченные скулы, особый разрез глаз, широкий нос.
Как отмечает старший научный сотрудник СФУ Полина Сенотрусова, фигурку обнаружили в ужурском музее «Оберег».
«Точные обстоятельства находки еще предстоит выяснить. Сейчас мы предполагаем, что скульптура датируется в диапазоне II–IV веков нашей эры и связана с таштыкской археологической культурой, которая в это время существовала в степях Хакасии».
Ученые считают, что подобные изображения они видели на каменных стелах, гипсовых масках и миниатюрных деревянных куколках, которые были созданы в этот период.