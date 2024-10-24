Красноярские угольщики рассказали о профориентации подростков на предприятиях

Руководитель агентства по туризму Елена Недбайло поблагодарила краевые предприятия, которые организуют для молодого поколения «образовательные путешествия». С ее слов, экскурсии на производство — это важная составляющая профессиональной ориентации. Предприятия АО «СУЭК-Красноярск» проводят такие экскурсии на постоянной основе — уже в этом году они приняли у себя порядка полутора десятков делегаций студентов, школьников и даже дошколят, и с началом нового учебного года эта работа вновь активизировалась.