Красноярские угольщики рассказали о профориентации подростков на предприятиях

Posted 24 октября, 01:28
Published 24 октября, 01:28
Modified 24 октября, 01:30
Updated 24 октября, 01:30
На заседании комитета по образованию и культуре заксобрания и ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова рассказала о проекте сезонного трудоустройства подростков из шахтерских городов в «Профкоманды.ФМ», который реализуется с 2024 года в партнерстве с Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
«Профкоманды.ФМ» стали качественной трансформацией «Трудовых отрядов СУЭК», которые появились в Красноярском крае в 2005 году. В обновленном проекте усилена профориентационная составляющая — кроме благоустройства малой родины молодые люди «погружались» в жизнь предприятий угледобычи. Каждый день на протяжении всего лета ребята знакомились с производством, востребованными профессиями, узнавали больше о техникумах и вузах, в которых их можно получить.
«Таким образом расширились не только смыслы, но и количество партнеров проекта. Кроме агентства труда и занятости населения края, администраций и молодежных центров в муниципалитетах к нему присоединились ведущие предприятия топливно-энергетического комплекса, профильные учебные заведения, поскольку одна из наших задач — эффективно встроить наши „профкоманды“ в цепочку „школа — вуз или ссуз — предприятие“, — поделилась Смирнова.
Заместитель руководителя агентства труда и занятости Сергей Селюнин назвал АО «СУЭК-Красноярск» среди лидеров в регионе по внедрению практик сезонного трудоустройства и профессиональной навигации подростков. Он добавил, что компания и Фонд Мельниченко в этом году обеспечили рабочие места, заработную плату, а также возможности профессионального самоопределения и самореализации для более чем 200 юношей и девушек.
Руководитель агентства по туризму Елена Недбайло поблагодарила краевые предприятия, которые организуют для молодого поколения «образовательные путешествия». С ее слов, экскурсии на производство — это важная составляющая профессиональной ориентации. Предприятия АО «СУЭК-Красноярск» проводят такие экскурсии на постоянной основе — уже в этом году они приняли у себя порядка полутора десятков делегаций студентов, школьников и даже дошколят, и с началом нового учебного года эта работа вновь активизировалась.
Кроме «Профкоманд.ФМ» угольщики, в том числе в сотрудничестве с Фондом Мельниченко, проводят целый комплекс мероприятий по профориентации подростков и формированию кадрового резерва для предприятий ТЭК. В школах шахтерских городов действуют «Профклассы.ФМ», тесный диалог настроен с профильными техникумами — им помогают в укреплении материально-технической базы, экспертном сопровождении чемпионатов профмастерства, студенты проходят практику на предприятиях, в ближайшее время АО «СУЭК-Красноярск» также планирует учредить именные стипендии для перспективной молодежи.