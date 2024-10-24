Красноярских предпринимателей приглашают на всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»

Posted 24 октября, 03:38
Published 24 октября, 03:38
Modified 24 октября, 03:40
Updated 24 октября, 03:40
«Десять лет назад начинали с нескольких номинаций и небольшого числа конкурсантов. С каждым годом их количество растет, расширяются сферы, в которых работают социальные предприниматели и НКО. В этом году мы обновили список номинаций для малого бизнеса, самозанятых и СОНКО, а также по запросу компаний крупного и среднего бизнеса учредили для них отдельный трек по взаимодействию с социально ответственными предприятиями и НКО», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Субъекты малого предпринимательства, самозанятые и СОНКО могут подать заявку на участие в номинациях в рамках трека «Помощь со смыслом»:
Предусмотрены также и специальные номинации: «Добрый малый» — для лучших социальных практик в малых городах и населенных пунктах и «Культурный код» — для проектов и программ в культурно-просветительской сфере, а также в сфере здорового образа жизни, физической культуры, спорта и социального туризма.
Заявки принимаются до 18 ноября. Для участия необходимо ознакомиться с Положением о проведении Конкурса, затем подать заявку на официальном сайте.
За все время существования конкурса в нем приняли участие около 9,5 тысяч проектов из 87 регионов, из них более 2 тысяч заявок поступило в прошлом году.