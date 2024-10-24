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Posted 24 октября, 03:38

Published 24 октября, 03:38

Modified 24 октября, 03:40

Updated 24 октября, 03:40

Красноярских предпринимателей приглашают на всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»

Красноярских предпринимателей приглашают на всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес»

24 октября 2024, 03:38
Фото: АНО «ККЦРБ МКК».
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Стартовала заявочная кампания на Всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес». Принять участие в Конкурсе могут малые и средние предприниматели, крупный бизнес, самозанятые и СОНКО. Организатором конкурса выступает Минэкономразвития России.
«Десять лет назад начинали с нескольких номинаций и небольшого числа конкурсантов. С каждым годом их количество растет, расширяются сферы, в которых работают социальные предприниматели и НКО. В этом году мы обновили список номинаций для малого бизнеса, самозанятых и СОНКО, а также по запросу компаний крупного и среднего бизнеса учредили для них отдельный трек по взаимодействию с социально ответственными предприятиями и НКО», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Субъекты малого предпринимательства, самозанятые и СОНКО могут подать заявку на участие в номинациях в рамках трека «Помощь со смыслом»:

  • «Мой добрый стартап» — новаторские бизнес-инициативы или стартапы, направленные на взаимодействие с социально ответственным бизнесом или НКО;
  • «Работая помогаю» — лучшие проекты, программы и практики в сфере обеспечения занятости и вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, а также ветеранов СВО;
  • «Доброе содействие» — инициативы и практики, направленные на повышение эффективности работы социально ответственного бизнеса или НКО;
  • «Серебряный бизнес» — лучшие социальные практики предпринимателей старше 55 лет;
  • «Добрая мама» — лучшие социальные практики, проекты, инициативы мам-предпринимателей;
  • «Молодой предприниматель» — лучшие социальные практики предпринимателей до 25 лет.

Предусмотрены также и специальные номинации: «Добрый малый» — для лучших социальных практик в малых городах и населенных пунктах и «Культурный код» — для проектов и программ в культурно-просветительской сфере, а также в сфере здорового образа жизни, физической культуры, спорта и социального туризма.

Заявки принимаются до 18 ноября. Для участия необходимо ознакомиться с Положением о проведении Конкурса, затем подать заявку на официальном сайте.

За все время существования конкурса в нем приняли участие около 9,5 тысяч проектов из 87 регионов, из них более 2 тысяч заявок поступило в прошлом году.

#Владислав Савончик
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