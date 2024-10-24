Красноярцу в «Губернской аптеке» отказались вернуть деньги за лишний препарат

Posted 24 октября, 03:14
Published 24 октября, 03:14
Modified 24 октября, 03:14
Updated 24 октября, 03:14
Как рассказали в Роспотребнадзоре, к ним с жалобой обратился житель Кодинска. Мужчина рассказал, что в «Губернской аптеке» он купил несколько препаратов.
После покупки он обнаружил, что ему продали спиртовой раствор йода 5%, о котором он не просил.
Житель Кодинска попросил продавца вернуть 119,70 рублей за лекарство. Однако деньги возвращать отказались, объяснив, что операция оплаты прошла через кассовый аппарат.
В итоге Роспотребнадзоре объявил «Губернской аптеке предостережение и она вернула мужчине деньги.