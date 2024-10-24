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Posted 24 октября, 03:14

Published 24 октября, 03:14

Modified 24 октября, 03:14

Updated 24 октября, 03:14

Красноярцу в «Губернской аптеке» отказались вернуть деньги за лишний препарат

Красноярцу в «Губернской аптеке» отказались вернуть деньги за лишний препарат

24 октября 2024, 03:14
Фото: Роспотребнадзор Красноярск
В Красноярском крае в «Губернской аптеке» клиенту продали товар без его ведома. Однако возвращать деньги за лишнее лекарство не захотели.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, к ним с жалобой обратился житель Кодинска. Мужчина рассказал, что в «Губернской аптеке» он купил несколько препаратов.

После покупки он обнаружил, что ему продали спиртовой раствор йода 5%, о котором он не просил.

Житель Кодинска попросил продавца вернуть 119,70 рублей за лекарство. Однако деньги возвращать отказались, объяснив, что операция оплаты прошла через кассовый аппарат.

В итоге Роспотребнадзоре объявил «Губернской аптеке предостережение и она вернула мужчине деньги.

  • До этого мы рассказывали, что жительница Ачинска отсудила деньги у «Спортмастера» за подарочные сертификаты.
  • Тут мы писали о том, что «Ростелеком» заплатит красноярцу больше 9 тысяч рублей за навязанную видеокамеру.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Роспотребнадзор#Кодинск#Лекарства#Товар#Аптека#Возврат товара
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