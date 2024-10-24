Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска в ноябре

Posted 24 октября, 07:03
Published 24 октября, 07:03
Modified 24 октября, 09:44
Updated 24 октября, 09:44
Он опубликовал пост о вариантах отдыха в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Автор предлагает слетать из Красноярска в пять городов.
«Есть такое трэвл-поверье, что в ноябре выгодно путешествовать: самые низкие цены на перелеты и отели», — шутит Сураев.
Перелет в Улан-Удэ будет стоить от 5,5 тысячи рублей. Билеты туда-обратно стоят около 11 тысяч рублей.
«Наш буддизм и другой взгляд на Байкал», — описал город блогер.
Самый дешевый билет в Тюмень на этот ноябрь стоит около 5 тысяч рублей. В среднем билеты стоят 5,7-6,5 тысячи в одну сторону. Перелет туда-обратно обойдется в 11–16 тысяч рублей.
«Горячие источники и неожиданный вариант каникул с детьми», — говорит Сураев о Тюмени.
В ноябре есть билет на прямой рейс до Санкт-Петербурга за 7683 рублей. Однако это исключение: обычная цена за перелет в одну сторону около 8-11 тысяч рублей, туда обратно — от 17 тысяч рублей.
«Зачем лететь? Странный вопрос!», — говорит Сураев.
Чтобы улететь в Магадан, придется заплатить минимум 7 тысяч рублей, в среднем билет стоит около 9 тысяч. Путешествие на самолете туда-обратно обойдется минимум в 17 тысяч рублей.
«Да, холодно. Но! Отсюда можно сгонять на Камчатку. Да и сама Колыма — прекрасна: море, лиственницы, морепродукты», — пишет блогер.
Средняя цена прямого рейса до Екатеринбурга в ноябре — 6,7 тысячи в одну сторону. Путешествие туда-обратно будет стоить от 11 тысяч рублей.
«Столица Урала презентуется как важная art-точка на карте страны», — подытожил Сураев.