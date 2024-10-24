Мэрия Дивногорска в третий раз попыталась продать «Волгу» с «красивыми» номерами

Posted 24 октября, 05:50
Published 24 октября, 05:50
Modified 24 октября, 07:44
Updated 24 октября, 07:44
Первый аукцион состоялся летом этого года. Победитель предложил за машину 7,9 миллиона рублей, но не пришел на подписание договора.
Второй аукцион прошел в конце лета. Максимальную цену, которую предложил один из участников, составила около миллиарда рублей. Однако победитель тоже не явился на заключение договора.
Мэрия Дивногорска провела третий аукцион по продаже автомобиля ГАЗ 1998 года выпуска с «красивым» регистрационным номером — К001КК.
В администрации Дивногорска рассказали «Проспекту Мира», что в аукционе участвовали 29 человек.
«Победитель аукциона предложил за „Волгу“ 3,8 миллиона рублей. Однако пока автомобиль не продан. О продаже мы можем говорить только тогда, когда победитель подписал договор. Последняя дата, когда его можно подписать — 29 октября.
Кто именно стал победителем, мы сказать не можем, так как это является разглашением персональных данных».
Несмотря на то, что победитель аукциона еще не подписал договор, «красивый» регистрационный номер уже выставили на продажу на другой площадке: за 5,5 миллиона рублей, без автомобиля.
«Самый нашумевший госномер, который трижды выставляли на аукцион. Наконец, он был выигран», — пишет автор объявления.
В администрации Дивногорска «ПМ» заявили, что не знают, что будет делать с номерами предполагаемый покупатель и не могут отслеживать подобные ситуации.