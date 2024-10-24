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Posted 24 октября, 05:55

Published 24 октября, 05:55

Modified 24 октября, 05:58

Updated 24 октября, 05:58

Мэрия Красноярска расторгла контракт на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда

Мэрия Красноярска расторгла контракт на школу в Тихих зорях за полтора миллиарда

24 октября 2024, 05:55
Фото: Градостроительный вестник
Управление капитального строительства (УКС) Красноярска расторгает муниципальный контракт на строительство школы в Тихих зорях. Компания ООО «Северстрой» уже начала строить учреждение за 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили в мэрии, причина расторжения — нарушение федерального законодательства. У подрядчика, как заявляется, не было нужного опыта для участия в закупке и заключения контракта. Теперь администрация должна расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

«Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Федеральная антимонопольная служба России на основании обращения гражданина установила — у компании отсутствовал необходимый опыт для участия в закупке, а соответственно и заключения контракта».

Вице-мэр и глава департамента муниципального заказа Ринат Шадрин заявил, что мэрия не могла проверить эту информацию на этапе торгов, так как у специалистов «нет возможности и полномочий».

«Муниципальный контракт заключается на основании протокола подведения итогов о признании победителя. Специалисты проверяют наличие документов, подтверждающих заявленный опыт выполнения работ, но у них нет возможности и полномочий на проверку подлинности таких документов», — заявил Шадрин.
Фото: Градостроительный вестник

УКС оценит объем выполненных работ, уточнит техническое задание для достройки школы и объявят новые торги.

«В настоящее время на территории школы выполнены все свайные работы, полностью залиты ростверки на двух блоках и на них же начато возведение стен цокольного этажа. Торги по поиску нового подрядчика планируем объявить до конца года, как только будут пройдены все необходимые для этого процедуры», — сообщил руководитель УКС Максим Несанов.

Стройка школы началась в августе. Планируется, что учреждение будет рассчитано на 1550 мест, в ней в одну смену смогут учиться 62 класса. Завершить строительство обещали в 2026 году.

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#Владислав Савончик#Тихие зори#Мэрия Красноярска#Школа#Управление капитального строительства
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