Модульбанк обеспечил возможность вывода выручки без комиссий с 10 маркетплейсов

В то же время интернет-магазины постоянно совершенствуют свою работу. В этом им помогают крупные финансовые институты, такие как ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и другие. Они предлагают адаптированные финансовые услуги и продукты для своих клиентов, а также участвуют в совместных акциях и программах лояльности. Стоит отметить, что раньше продавцы могли выводить свои средства без лимитов и комиссий только на ограниченном числе торговых площадок, таких как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и AliExpress. В настоящее время такая возможность появилась еще на нескольких платформах — Lamoda, «Лемана ПРО», «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow. Уточняется, что данная функция доступна также для продавцов — физических лиц.