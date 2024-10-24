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Posted 24 октября, 07:05

Published 24 октября, 07:05

Modified 24 октября, 07:05

Updated 24 октября, 07:05

Модульбанк обеспечил возможность вывода выручки без комиссий с 10 маркетплейсов

Модульбанк обеспечил возможность вывода выручки без комиссий с 10 маркетплейсов

24 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI
Все больше россиян стали покупать товары через интернет, поэтому производители активно предлагают свою продукцию на различных маркетплейсах.

По данным исследования Go Mobile и «МТС Ads», средний чек в российском секторе e-commerce составляет 1400 рублей. С января по июнь 2024 года покупатели из России потратили на площадках в совокупности около 5,2 триллиона рублей, что составляет 50% от общего оборота в электронной коммерции страны, пишет inkazan.ru.

В то же время интернет-магазины постоянно совершенствуют свою работу. В этом им помогают крупные финансовые институты, такие как ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк и другие. Они предлагают адаптированные финансовые услуги и продукты для своих клиентов, а также участвуют в совместных акциях и программах лояльности. Стоит отметить, что раньше продавцы могли выводить свои средства без лимитов и комиссий только на ограниченном числе торговых площадок, таких как Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и AliExpress. В настоящее время такая возможность появилась еще на нескольких платформах — Lamoda, «Лемана ПРО», «Детский мир», «Магнит Маркет» и Flowwow. Уточняется, что данная функция доступна также для продавцов — физических лиц.

Сегодня более двадцати пяти тысяч предпринимателей пользуются различными сервисами Модульбанка, например аналитическими сервисами, услугами по закупкам за рубежом и управлению магазинами. Банк начал внедрять эти сервисы с 2014 года.

Финансовые и нефинансовые продукты представляют интерес для предпринимателей, поскольку помогают выходить на рынок, снижая риски и наращивая выручку.

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