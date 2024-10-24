Можно ли в Красноярске купить трендовый «дубайский шоколад»? Смотрим цены

В Красноярск можно заказать оригинал из ОАЭ, но это будет совсем не бюджетно. Заказать в кондитерской Fix можно минимум 10 плиток — это обойдется в 682,5 дирхама — около 17,8 тысячи рублей. Еще 40 дирхамов — около тысячи рублей — придется заплатить за международную доставку.