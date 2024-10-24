Можно ли в Красноярске купить трендовый «дубайский шоколад»? Смотрим цены

Posted 24 октября, 06:55
Published 24 октября, 06:55
Modified 24 октября, 06:57
Updated 24 октября, 06:57
«Дубайский шоколад» — это плитка шоколада с густой начинкой из теста катаифи и кремовой фисташковой пасты. Шоколад так называют, потому что оригинальный рецепт принадлежит дубайской мастерской Fix Dessert Chocolatier.
В Красноярск можно заказать оригинал из ОАЭ, но это будет совсем не бюджетно. Заказать в кондитерской Fix можно минимум 10 плиток — это обойдется в 682,5 дирхама — около 17,8 тысячи рублей. Еще 40 дирхамов — около тысячи рублей — придется заплатить за международную доставку.
Оригинал можно заказать на «Яндекс.Маркете», Wildberries или другом маркетплейсе. Плитка будет стоит 5,5−6,4 тысячи рублей.
На маркетплейсах можно найти и имитации дубайского шоколада. Такие плитки будут стоить около 1,5-3 тысяч рублей.
Судя по соцсетям, красноярские кондитеры уже стали копировать рецепт и продавать шоколад ручной работы — такая плитка будет дешевле, чем предыдущие варианты.
Кондитеры делают шоколад в виде обычных плиток или в виде сердечек, цветов и других форм. Стоимость зависит от веса и размера — в среднем около 900-1700 рублей за плитку.