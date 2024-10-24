На севере Красноярского края бурят трехкилометровые газовые скважины

Posted 24 октября, 08:40
Published 24 октября, 08:40
Modified 24 октября, 08:50
Updated 24 октября, 08:50
Проект значим для газоснабжения предприятий горно-металлургического комплекса и Большого Норильска. Он вошел в стратегию развития энергетического комплекса «Норникеля» для поддержания необходимого объема добычи газа. Инвестиции компании в проект — порядка десяти миллиардов рублей.
Работы ведутся на площадке, где при проектировании предполагалось строительство 10 скважин. Первые, уже действующие, пять скважин пробурили в 2016 году. В июне этого года началось бурение еще пяти новых. Из них уже пробурено две, приступили к третьей.
Первую наклонно-направленную скважину глубиной 2727 метра пробурили в конце лета, вторую, глубиной 3603 метра, уже в октябре. Отличие от первой в том, что она не просто наклонно-направленная, а наклонно-направленная с горизонтальным окончанием ствола. И длина горизонтального участка на глубине 3603 метра — порядка 700 метров.
Как рассказал руководитель проектного офиса «Норильскгазпрома» Владимир Дмитриченко, она уникальна как по своей конструкции, так и по проведенным буровым работам.
«Помимо повышения производительности скважины, увеличивается перспектива объемов добычи по скважине, тем самым для выработки запасов пласта в целом по месторождению потребуется меньшее количество скважин. Данный горизонтальный участок — это уникальная история. До этого горизонтальные участки скважин на Пелятке были до 400 метров. А здесь именно 700 метров, из которых порядка 600 метров проходит по основному продуктивному участку пласта, в нем проложена перфорированная труба, через сквозные отверстия которой и будет поступать газ. То есть мы ожидаем, что скважина будет высокодебитной, то есть с высокой производительностью».
Третья скважина по конструкции схожа со второй — обе будут рекордсменами по длине горизонтального участка, среди других скважин Пеляткинского месторождения. Завершение проходки запланировано на середину декабря.
До конца года намечены работы по освоению и испытанию двух уже пробуренных скважин.
«Все, что накопилось за процесс бурения, должно выйти, и скважина начнет стабильно работать без хлопков и остановок, а газ по ней пойдет, как кровь по венам. В результате испытаний мы должны будем получить первый приток газа и оценить дебит скважин», — рассказывает руководитель проектного офиса Владимир Дмитриченко.
По проекту добыча газа с первой скважины составит 290 тысяч кубических метров газа в сутки, со второй и третьей по 750 тысяч кубических метров.
Еще две оставшиеся скважины пробурят в первой половине 2025 года. Далее проведут обвязку скважин, построят эстакады и площадки обслуживания, проложат трубопроводы. Новые скважины планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.