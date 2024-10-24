Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе

Posted 24 октября, 08:42
Published 24 октября, 08:42
Modified 24 октября, 08:57
Updated 24 октября, 08:57
Вывеску нового ресторана на Дубровинского заметили в начале июня. Тогда сообщалось, что заведение заработает в июле. В августе на сайте ресторана указали, что «будут рады видеть» гостей в сентябре — однако пока ресторан так и не заработал.
Сейчас на сайте ресторана сказано, что открытие состоится 25 октября.
В меню будут представлены закуски ближневосточной кухни, восточные деликатесы и десерты, и блюда из Марокко и Алжира.