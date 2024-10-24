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Posted 24 октября, 08:42

Published 24 октября, 08:42

Modified 24 октября, 08:57

Updated 24 октября, 08:57

Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе

Новый ресторан Аркадия Новикова Maroon откроется в Красноярске на этой неделе

24 октября 2024, 08:42
Фото: Maroon
В Красноярске новое заведение от Аркадия Новикова, ресторан Maroon, откроется 25 октября.

Вывеску нового ресторана на Дубровинского заметили в начале июня. Тогда сообщалось, что заведение заработает в июле. В августе на сайте ресторана указали, что «будут рады видеть» гостей в сентябре — однако пока ресторан так и не заработал.

Сейчас на сайте ресторана сказано, что открытие состоится 25 октября.

В меню будут представлены закуски ближневосточной кухни, восточные деликатесы и десерты, и блюда из Марокко и Алжира.

  • В Красноярске должно появиться еще одно заведение Новикова, ресторан Meraki. В августе маркетолог заведения сообщала, что «стройку помещения только начали».
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