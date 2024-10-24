«Олимп» сменил название. Это связано с отравлением семьи и «отменой» пельменей?

Читатели «Проспекта Мира» заметили, что в интернете появился сайт «Изобильный олимп», а в магазинах так же появились пельмени и другие полуфабрикаты под новым названием. Они предположили, что это сделали для того, чтобы у фирмы не было ассоциации с «той историей с пельменями».