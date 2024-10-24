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Posted 24 октября, 07:07

Published 24 октября, 07:07

Modified 24 октября, 08:27

Updated 24 октября, 08:27

«Олимп» сменил название. Это связано с отравлением семьи и «отменой» пельменей?

«Олимп» сменил название. Это связано с отравлением семьи и «отменой» пельменей?

24 октября 2024, 07:07
Фото: prmira.ru
Жители Красноярска обратили внимание, что производитель полуфабрикатов «Кулинарный олимп» сменил название на «Изобильный олимп». Узнали, с чем это связано.

Читатели «Проспекта Мира» заметили, что в интернете появился сайт «Изобильный олимп», а в магазинах так же появились пельмени и другие полуфабрикаты под новым названием. Они предположили, что это сделали для того, чтобы у фирмы не было ассоциации с «той историей с пельменями».

21 сентября стало известно о трагедии в Красной Сопке. Следствие заявляло, что родители и дети отравились неустановленным веществом и что «накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени». Магазин, в котором семья купила продукты, называется «Олимп».

Некоторые подумали, что семья отравилась продукцией популярного производителя «Кулинарный олимп», однако магазин «Олимп» и производитель полуфабрикатов не имеют друг к другу никакого отношения. Кроме того, семья купила пельмени другой марки — но и в них в итоге не обнаружили опасных веществ.

Мы обратились к красноярским ритейлерам, чтобы узнать, как давно на полках появилась продукция под новым названием. В «Красном Яре» сообщили, что не отследили смену названия.

Фото: prmira.ru

 

В «Командоре» поделились, что первые партии продукции с новым названием поступили уже в начале июня, отметив, что «состав и упаковка товара остались неизменными, обновилось лишь название».

Как рассказали в самом «Олимпе», они провели ребрендинг еще в марте этого года, а продукция стала появляться в конце мая — начале июня, а потому к происшествию не имеет никакого отношения:

«Компания на рынке существует уже 25 лет. Ребрендинг нужен, чтобы обновить нашу торговую марку. У нас планируется еще много разных изменений».
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