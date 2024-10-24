Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионов

Posted 24 октября, 03:19
Published 24 октября, 03:19
Modified 24 октября, 07:00
Updated 24 октября, 07:00
Митволь заявляет, что «Билайн» якобы помог мошенникам похитить деньги с его счета. Он обратился в антимонопольную службу с заявлением и требует проверить соблюдение требований закона о рекламе. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.
«Считаю рекламу оператора связи „Билайн“, в которой указывается преимущество перед другими операторам недостоверной, так как фактически оператор связи не обеспечивает должный уровень безопасности своих клиентов. Данное утверждение подтверждается тем, что в результате действий сотрудников Билайн была осуществлена замена сим карты без осуществления должного уровня идентификации клиента», — пишет Митволь в заявлении.
В «Билайне» комментировать ситуацию «ПМ» отказались.
Ранее Олег Митволь обвинил сотрудника «Билайна» в пособничестве в краже с его счета 30 миллионов рублей. Он утверждает, что работник выдал мошенникам с поддельными паспортами сим-карту с его номером, пока он находился в СИЗО.
Еще в июне 2022 года двое мужчин пришли в салон сотовой связи в Павловском Посаде Московской области и хотели восстановить сим-карту. Они показали сотруднику «Билайна» поддельный паспорт, тот не удостоверился в личности человека и выдал им новую сим-карту с номером, которым много лет пользовался Митволь. Именно так мошенники получили доступ к мобильному банку проектировщика.
Как утверждает Митволь, после этого мошенники в Екатеринбурге вывели с его счета в «Тинькофф Банке» 30 миллионов 100 тысяч рублей.
Позже сотрудника оператора, выдавшего сим-карту, уволили. Уголовное расследование установило похитителей — ими оказались Шугаев Т.Н. и Ершов С. В.
Ранее Олега Митволя осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначили четыре с половиной года заключения в колонии общего режима по делу красноярского метро. Он также подавал в суд на «Моспроект-3» и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».