Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионов

Еще в июне 2022 года двое мужчин пришли в салон сотовой связи в Павловском Посаде Московской области и хотели восстановить сим-карту. Они показали сотруднику «Билайна» поддельный паспорт, тот не удостоверился в личности человека и выдал им новую сим-карту с номером, которым много лет пользовался Митволь. Именно так мошенники получили доступ к мобильному банку проектировщика.