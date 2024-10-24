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Posted 24 октября, 03:19

Published 24 октября, 03:19

Modified 24 октября, 07:00

Updated 24 октября, 07:00

Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионов

Осужденный за махинации с метро Митволь требует с «Билайна» 40 миллионов

24 октября 2024, 03:19
Фото: prmira.ru
Сюжет
Дело Олега Митволя
Осужденный за мошенничество в особо крупном размере проектировщик красноярского метро Олег Митволь собирается взыскать с «Билайна» около 40 млн рублей. Он считает, что это «не самый безопасный оператор», как говорится у них в лозунге. Якобы из-за халатности компании у него украли 30 млн рублей.

Митволь заявляет, что «Билайн» якобы помог мошенникам похитить деньги с его счета. Он обратился в антимонопольную службу с заявлением и требует проверить соблюдение требований закона о рекламе. Об этом сообщают Sibnovosti.ru.

«Считаю рекламу оператора связи „Билайн“, в которой указывается преимущество перед другими операторам недостоверной, так как фактически оператор связи не обеспечивает должный уровень безопасности своих клиентов. Данное утверждение подтверждается тем, что в результате действий сотрудников Билайн была осуществлена замена сим карты без осуществления должного уровня идентификации клиента», — пишет Митволь в заявлении.

В «Билайне» комментировать ситуацию «ПМ» отказались.

Ранее Олег Митволь обвинил сотрудника «Билайна» в пособничестве в краже с его счета 30 миллионов рублей. Он утверждает, что работник выдал мошенникам с поддельными паспортами сим-карту с его номером, пока он находился в СИЗО.

Еще в июне 2022 года двое мужчин пришли в салон сотовой связи в Павловском Посаде Московской области и хотели восстановить сим-карту. Они показали сотруднику «Билайна» поддельный паспорт, тот не удостоверился в личности человека и выдал им новую сим-карту с номером, которым много лет пользовался Митволь. Именно так мошенники получили доступ к мобильному банку проектировщика.

Как утверждает Митволь, после этого мошенники в Екатеринбурге вывели с его счета в «Тинькофф Банке» 30 миллионов 100 тысяч рублей.

Позже сотрудника оператора, выдавшего сим-карту, уволили. Уголовное расследование установило похитителей — ими оказались Шугаев Т.Н. и Ершов С. В.

Ранее Олега Митволя осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначили четыре с половиной года заключения в колонии общего режима по делу красноярского метро. Он также подавал в суд на «Моспроект-3» и требовал с компании почти миллиард рублей за «нравственные страдания».

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