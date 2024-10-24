Первого вице-мэра Красноярска уволили из-за «утраты доверия»

Posted 24 октября, 10:45
Published 24 октября, 10:45
Modified 24 октября, 11:04
Updated 24 октября, 11:04
«Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города. Вопрос был рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В итоге комиссия рекомендовала уволить Вадима Войцеховского в связи с утратой доверия», — заявили в администрации.
Неофициальная информация об увольнении Войцеховского появилась еще 21 октября. Вице-мэра якобы уволили из-за провала дорожного ремонта в городе в этом сезоне. В мэрии 22 октября опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».
Сам Войцеховский сообщил тогда «Проспекту Мира», что у него есть «жесткая договоренность, что по всем вопросам представителям СМИ нужно обращаться в департамент информационной политики».
Фамилия Войцеховского уже пропала из списка заместителей мэра на официальном сайте.
Войцеховский родился в Ташкенте в 1967 году. Сейчас ему 57 лет. В 2016–2017 годах руководил «Краевым транспортным управлением». С июня 2017 года по январь 2018 года работал заместителем министра транспорта Красноярского края.
С января 2018 года был вице-мэром Красноярска — руководителем департамента главы города. С апреля 2019 года — руководителем администрации Центрального района.
С октября 2022 года являлся первым заместителем мэра.