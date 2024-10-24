Первого вице-мэра Красноярска уволили из-за «утраты доверия»

Неофициальная информация об увольнении Войцеховского появилась еще 21 октября. Вице-мэра якобы уволили из-за провала дорожного ремонта в городе в этом сезоне. В мэрии 22 октября опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».