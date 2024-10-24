prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 10:45

Published 24 октября, 10:45

Modified 24 октября, 11:04

Updated 24 октября, 11:04

Первого вице-мэра Красноярска уволили из-за «утраты доверия»

Первого вице-мэра Красноярска уволили из-за «утраты доверия»

24 октября 2024, 10:45
Фото: Мэрия Красноярска
Первого вице-мэра Красноярска Вадима Войцеховского уволили в связи с утратой доверия. Мэрия ранее опровергала отставку.
«Надзорные органы усмотрели конфликт интересов в деятельности первого заместителя главы города. Вопрос был рассмотрен на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. В итоге комиссия рекомендовала уволить Вадима Войцеховского в связи с утратой доверия», — заявили в администрации.

Неофициальная информация об увольнении Войцеховского появилась еще 21 октября. Вице-мэра якобы уволили из-за провала дорожного ремонта в городе в этом сезоне. В мэрии 22 октября опровергли эту информацию и заявили, что заммэра «находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности».

Сам Войцеховский сообщил тогда «Проспекту Мира», что у него есть «жесткая договоренность, что по всем вопросам представителям СМИ нужно обращаться в департамент информационной политики».

Фамилия Войцеховского уже пропала из списка заместителей мэра на официальном сайте.

Фото: Мэрия Красноярска

Войцеховский родился в Ташкенте в 1967 году. Сейчас ему 57 лет. В 2016–2017 годах руководил «Краевым транспортным управлением». С июня 2017 года по январь 2018 года работал заместителем министра транспорта Красноярского края.

С января 2018 года был вице-мэром Красноярска — руководителем департамента главы города. С апреля 2019 года — руководителем администрации Центрального района.
С октября 2022 года являлся первым заместителем мэра.

Читайте также:
Управление дорог Красноярска оценило на «4+» ремонт в этом годуВ Красноярске сорвали срок дорожного ремонта
#Владислав Савончик#Красноярск#Дорожный ремонт#Центральный район#Администрация#Увольнение#СМИ#Вадим Войцеховский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика