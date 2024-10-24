Разбираемся, как выкупаются дома под КРТ и правда ли платят «100 тысяч за квадрат»

Материалы о переселенцах регулярно появляются в СМИ. Так, например, публиковали информацию о семье Васинских. Слабослышащие супруги проживали с родственниками — в частном доме площадью порядка 40 квадратных метров жили десять человек. Документально дом был оформлен как две квартиры — 24 квадрата и 16,5 квадрата. По сообщению СМИ, дом Васинских оценили в 5 миллионов рублей, еще 750 тысяч семье слабослышащих «СтройИндустрия» доплатила по своей инициативе. Васинские смогли приобрести две квартиры, из них одна в новостройке и с вдвое большей жилплощадью. Путем прямого подсчета получается, что один квадратный метр жилья Васинских оценили в 160 тысяч рублей.