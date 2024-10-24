С берегов в Дивногорске собрали тонны мусора и отправили его на переработку

Проект «360» — это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Ее главная цель — защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа стартовала в 2011 году и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские акции. В целом эковолонтерами акции «360» за все время ее проведения стали более 173 тысяч человек. Они убрали более 4,8 тысяч тонн мусора в различных регионах России. Волонтеры также сортируют отходы, строят и восстанавливают экотропы, сажают деревья, занимаются благоустройством, помогают заповедникам. Компания Эн+ предоставляет для уборки инвентарь, промоформу, организует вывоз мусора.