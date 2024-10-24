С берегов в Дивногорске собрали тонны мусора и отправили его на переработку

Posted 24 октября, 03:00
Published 24 октября, 03:00
Modified 24 октября, 03:17
Updated 24 октября, 03:17
В Дивногорске прошло две ключевые акции 360: 10 августа на берегу Енисея и 28 сентября на берегу Маны. Волонтерами стали жители города и края, корпоративные волонтеры Эн+ и РУСАЛа, студенты гидротехнического техникума.
Эковолонтеры собрали 2,7 тонн мусора, на переработку направили 987,7 килограмм, в их числе 10 722 пластиковых крышечки и 255 батареек. Среди необычных находок: холодильник, детская коляска.
Волонтёрскую акцию 360 в 14-й раз провел российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии. Более пяти тысяч волонтеров из разных регионов России — от Нижнего Новгорода до Забайкалья — начиная с мая собрали более 186 тонн мусора.
«Основная цель проекта „360“ — сформировать в России культуру экологически осознанного поведения, и, глядя на то, как растут масштабы акции, мы надеемся, что ответственное потребление станет следующим шагом в создании такой культуры», — рассказала заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.
В 2024 году впервые прошла акция «Сам себе 360 — это возможность для корпоративных волонтеров Эн+, которые уже принимали участие в проекте 360, самостоятельно организовать акцию по уборке мусора. Такие мероприятия провели Железногорске-Илимском, Усолье-Сибирском и в Дивногорске, в них приняли более 230 волонтеров.
Проект «360» — это часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс». Ее главная цель — защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Программа стартовала в 2011 году и включает в себя экологические, научные, образовательные и просветительские акции. В целом эковолонтерами акции «360» за все время ее проведения стали более 173 тысяч человек. Они убрали более 4,8 тысяч тонн мусора в различных регионах России. Волонтеры также сортируют отходы, строят и восстанавливают экотропы, сажают деревья, занимаются благоустройством, помогают заповедникам. Компания Эн+ предоставляет для уборки инвентарь, промоформу, организует вывоз мусора.