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Posted 24 октября, 06:50

Published 24 октября, 06:50

Modified 24 октября, 07:54

Updated 24 октября, 07:54

Стала известна дата открытия главной городской елки Красноярска

Стала известна дата открытия главной городской елки Красноярска

24 октября 2024, 06:50
Фото: t.me/tatyshev_park
Власти Красноярска рассказали, когда в этом году состоится открытие главной городской елки.

Новогоднюю елку на острове Татышев потратят 15,5 миллиона рублей. Из-за установки елки ранее возбуждали уголовное дело.

Высота главной городской елки составит 55 метров. Елку должны установить до 25 декабря, а не позднее 10 марта 2025 года — разобрать.

Глава департамента социального развития Евгения Юрьева на заседании красноярского горсовета сообщила, что главная городская елка откроется 27 декабря.

Она, как и прежде, будет расположена на острове Татышев. Планируется, что локацию оформят в стиле балета «Щелкунчик».

Как рассказали «Проспекту Мира» в пресс-службе «Татышев-парка», точное время открытия елки станет известно ближе к дате проведения мероприятия.

«В этом году на острове Татышев планируется разместить 5 горок-аттракционов и 2 малышковые горки, которые не считаются аттракционами по техническим характеристикам. На сегодняшний день мы еще не заключили контракт с победителем закупки».

В «Татышев-парке» рассказали, что эскизы горок еще не готовы.

В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского. В 2025 году исполнится 185 лет со дня рождения великого русского композитора.

В мэрии сообщили, что ледовые городки появятся во всех районах Красноярска. Площадки планируют открыть с 22 по 26 декабря.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске к Новому году установят 16 елок. Праздничные деревья появятся во всех районах города.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Татышев парк#Открытие#Остров Татышев#Новый год#Елка#Главная елка#Новогодние праздники
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