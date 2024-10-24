Стала известна дата открытия главной городской елки Красноярска

Posted 24 октября, 06:50
Published 24 октября, 06:50
Modified 24 октября, 07:54
Updated 24 октября, 07:54
Новогоднюю елку на острове Татышев потратят 15,5 миллиона рублей. Из-за установки елки ранее возбуждали уголовное дело.
Высота главной городской елки составит 55 метров. Елку должны установить до 25 декабря, а не позднее 10 марта 2025 года — разобрать.
Глава департамента социального развития Евгения Юрьева на заседании красноярского горсовета сообщила, что главная городская елка откроется 27 декабря.
Она, как и прежде, будет расположена на острове Татышев. Планируется, что локацию оформят в стиле балета «Щелкунчик».
Как рассказали «Проспекту Мира» в пресс-службе «Татышев-парка», точное время открытия елки станет известно ближе к дате проведения мероприятия.
«В этом году на острове Татышев планируется разместить 5 горок-аттракционов и 2 малышковые горки, которые не считаются аттракционами по техническим характеристикам. На сегодняшний день мы еще не заключили контракт с победителем закупки».
В «Татышев-парке» рассказали, что эскизы горок еще не готовы.
В этом году все новогодние мероприятия и локации в Красноярске оформят в стиле произведений композитора Петра Чайковского. В 2025 году исполнится 185 лет со дня рождения великого русского композитора.
В мэрии сообщили, что ледовые городки появятся во всех районах Красноярска. Площадки планируют открыть с 22 по 26 декабря.