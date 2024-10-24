Угольщики и энергетики подключились к краевому родительскому собранию

Федеральная программа «Профессионалитет», напомним, была запущена в Красноярском крае в 2023 году. Его задачи — внедрить новые стандарты профессионального образования и привлечь заинтересованных выпускников, а значит, обеспечить массовую подготовку специалистов по профессиям, востребованным на действующих предприятиях и перспективных инвестпроектах. Достижение целевых показателей по программе запланировано к 2030 году.