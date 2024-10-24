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Posted 24 октября, 09:58

Published 24 октября, 09:58

Modified 24 октября, 10:00

Updated 24 октября, 10:00

Угольщики и энергетики подключились к краевому родительскому собранию

Угольщики и энергетики подключились к краевому родительскому собранию

24 октября 2024, 09:58
Фото: Медиацентр Назаровского энергостроительного центра
Краевое родительское собрание прошло в рамках федеральной программы «Профессионалитет» и объединило порядка 8 тысяч участников по всему региону — педагогов техникумов и колледжей, работодателей, абитуриентов и их родителей.

В крае угольщики и энергетики совместно с Фондом Мельниченко содействуют реализации программы «Профессионалитет» через формирование регионального топливно-энергетического кластера. Ядром кластера является Назаровский энергостроительный техникум (НЭСТ), на базе которого и состоялось родительское собрание.

Фото: Медиацентр Назаровского энергостроительного центра

При поддержке Фонда, угольной и энергетической компаний в техникуме созданы образовательно-производственные мастерские, налажена работа по профориентации — студенты приходят на предприятия ТЭК на экскурсии, производственную практику, многие уже на последних курсах получают приглашение на работу.

«На протяжении всей своей истории Назаровский энергостроительный техникум был и остается „кузницей кадров“ для нашего предприятия. Почти 30% наших сотрудников — выпускники НЭСТа. И мы с радостью принимаем на работу молодую смену — еще во время экскурсий и производственной практики мы присматриваемся к ребятам, а они — к нам. Так что, приходя на предприятия, выпускники уже достаточно хорошо знакомы и с технологическими процессами, и с коллективом. Плюс — у нас развит институт наставничества, опытные сотрудники помогают молодым максимально комфортно влиться в нашу шахтерскую семью», — рассказал управляющий Назаровским разрезом Виктор Губанов.

После основной части собрания для родителей была организована экскурсия по техникуму, а для ребят — встреча с работодателями, которые ответили на вопросы о представленных на предприятиях профессиях, необходимом образовании, перспективах карьерного роста.

Фото: Медиацентр Назаровского энергостроительного центра
«Студенты НЭСТ всегда востребованы на нашем предприятии. Ребята ежегодно проходят практику на станции, после которой многие устраиваются к нам на работу. Мы с удовольствием принимаем молодежь в наш коллектив. Сегодня на ГРЭС трудится около 360 выпускников техникума разных лет. Это 45% от общей численности сотрудников станции», — отметила начальник отдела по работе с персоналом Назаровской ГРЭС Ирина Силицкая.

Федеральная программа «Профессионалитет», напомним, была запущена в Красноярском крае в 2023 году. Его задачи — внедрить новые стандарты профессионального образования и привлечь заинтересованных выпускников, а значит, обеспечить массовую подготовку специалистов по профессиям, востребованным на действующих предприятиях и перспективных инвестпроектах. Достижение целевых показателей по программе запланировано к 2030 году.

#Владислав Савончик
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