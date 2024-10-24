Управление дорог Красноярска оценило на «4+» ремонт в этом году

Posted 24 октября, 09:39
Published 24 октября, 09:39
Modified 24 октября, 09:41
Updated 24 октября, 09:41
На радио «Красноярск Главный» Аржевикин заявил, что в этом году был выполнен «огромный объём работ», а на некоторых объектах из-за нехватки кадров пришлось задействовать краевых подрядчиков.
«Мы сталкиваемся ежегодно с какими-то сложностями. Это работа всё-таки в городских условиях. Приходилось постоянно контактировать, направлять подрядчиков, непривыкших к таким условиям. Немножко нашим требованиям не соответствовало, но мы постоянно корректировали работу. В целом все нарекания, которые были, постоянно контролировались нашей структурой, Техническим надзором. В принципе, всё устраняли, объясняли жителям о неудобствах, чтобы они немножко потерпели всё-таки».
По его мнению, работы были выполнены на высоком уровне и оценивает их на «четыре с плюсом». Такую оценку он поставил «всем коллегам, кто задействован в ремонте в целом».
«В целом, могу дать всё-таки положительную оценку. Действительно, объём колоссальный был выполнен. Работа с таким незначительным трудовым ресурсом».