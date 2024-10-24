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Posted 24 октября, 09:39

Published 24 октября, 09:39

Modified 24 октября, 09:41

Updated 24 октября, 09:41

Управление дорог Красноярска оценило на «4+» ремонт в этом году

Управление дорог Красноярска оценило на «4+» ремонт в этом году

24 октября 2024, 09:39
Фото: УДИБ
Замруководителя по производству управления дорог Красноярска Вячеслав Аржевикин оценил дорожно-ремонтный работы в этом сезоне на «4+»

На радио «Красноярск Главный» Аржевикин заявил, что в этом году был выполнен «огромный объём работ», а на некоторых объектах из-за нехватки кадров пришлось задействовать краевых подрядчиков.

«Мы сталкиваемся ежегодно с какими-то сложностями. Это работа всё-таки в городских условиях. Приходилось постоянно контактировать, направлять подрядчиков, непривыкших к таким условиям. Немножко нашим требованиям не соответствовало, но мы постоянно корректировали работу. В целом все нарекания, которые были, постоянно контролировались нашей структурой, Техническим надзором. В принципе, всё устраняли, объясняли жителям о неудобствах, чтобы они немножко потерпели всё-таки».

По его мнению, работы были выполнены на высоком уровне и оценивает их на «четыре с плюсом». Такую оценку он поставил «всем коллегам, кто задействован в ремонте в целом».

«В целом, могу дать всё-таки положительную оценку. Действительно, объём колоссальный был выполнен. Работа с таким незначительным трудовым ресурсом».
  • В Красноярске сорвали сроки дорожных ремонтов в этом году. Сами красноярцы не раз критиковали администрацию за долгий и якобы некачественный ремонт.
  • Еще в августе мэрии города заявляли, что основная причина «затруднений» связана с нехваткой специалистов в подрядных организациях. Однако общественники, депутат и «Асфальтобетонный завод» обвиняли в срыве администрацию.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Мэрия#Критика#Управление дорог#Специалисты#Асфальтобетонный завод
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