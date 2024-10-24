В 2025 году в Красноярске откроют первый государственный центр ЭКО

Posted 24 октября, 11:51
Published 24 октября, 11:51
Modified 24 октября, 11:53
Updated 24 октября, 11:53
Как сообщили в краевом минздраве, первый этап подготовки уже завершен. В будущем отделении уже сделали капитальный ремонт, а в палатах и операционной установили медицинские консоли.
Сейчас идет поставка медицинского оборудования и мебели в кабинеты врачей и операционную. Пока есть четыре аппарата для УЗИ и наркозно-дыхательный аппарат для операционной. В 2025 году планируется полностью оборудовать блок эмбриологии.
Будущие специалисты центра пройдут обучение в Медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.
Заключительным этапом станет лицензирование — его планируется провести в конце 2025 года.
Средства на открытие центра выделяют из краевого бюджета: в 2023–2024 годах больница получила почти 100 миллионов рублей, на 2025 год выделят еще 74 миллиона рублей.
Сейчас в крае лечение бесплодия методом ЭКО за счет средств ОМС проводят в четырех частных медицинских организациях.