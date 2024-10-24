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Posted 24 октября, 11:51

Published 24 октября, 11:51

Modified 24 октября, 11:53

Updated 24 октября, 11:53

В 2025 году в Красноярске откроют первый государственный центр ЭКО

В 2025 году в Красноярске откроют первый государственный центр ЭКО

24 октября 2024, 11:51
Фото: kraszdrav.ru
На базе красноярской клинической больницы №4 откроют первый государственный центр вспомогательных репродуктивных технологий — там будут лечить бесплодие методом ЭКО.

Как сообщили в краевом минздраве, первый этап подготовки уже завершен. В будущем отделении уже сделали капитальный ремонт, а в палатах и операционной установили медицинские консоли.

Сейчас идет поставка медицинского оборудования и мебели в кабинеты врачей и операционную. Пока есть четыре аппарата для УЗИ и наркозно-дыхательный аппарат для операционной. В 2025 году планируется полностью оборудовать блок эмбриологии.

Фото: kraszdrav.ru

Будущие специалисты центра пройдут обучение в Медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова.

Заключительным этапом станет лицензирование — его планируется провести в конце 2025 года.

Средства на открытие центра выделяют из краевого бюджета: в 2023–2024 годах больница получила почти 100 миллионов рублей, на 2025 год выделят еще 74 миллиона рублей.

Сейчас в крае лечение бесплодия методом ЭКО за счет средств ОМС проводят в четырех частных медицинских организациях.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Медицина#Красноярск#Минздрав#Врачи#Беременность#ЭКО
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