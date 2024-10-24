В 2025 году в Красноярске откроют первый государственный центр ЭКО

Сейчас идет поставка медицинского оборудования и мебели в кабинеты врачей и операционную. Пока есть четыре аппарата для УЗИ и наркозно-дыхательный аппарат для операционной. В 2025 году планируется полностью оборудовать блок эмбриологии.