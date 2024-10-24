В Ачинске четыре заводчанина украли тонну никеля и меди

По версии следствия, в октябре этого года 38-летний мастер цеха и 37-летний начальник участка ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание», подрядчики предприятия, с двумя сообщниками украли металл. Они забрали никель, медь, ферромолибден и феррохром и с сообщниками вывезли его на машине в гараж одного из участников преступной группы. После его продали.