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Posted 24 октября, 10:24

Published 24 октября, 10:24

Modified 24 октября, 10:47

Updated 24 октября, 10:47

В Ачинске четыре заводчанина украли тонну никеля и меди

В Ачинске четыре заводчанина украли тонну никеля и меди

24 октября 2024, 10:24
Фото: СК по Красноярскому краю
В Ачинске четверых мужчин подозревают в хищении металла с металлургического предприятия. Они вывезли тонну никеля и меди в гараж с помощью сообщников и продали. Об этом рассказали в краевом СК и полиции.

По версии следствия, в октябре этого года 38-летний мастер цеха и 37-летний начальник участка ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание», подрядчики предприятия, с двумя сообщниками украли металл. Они забрали никель, медь, ферромолибден и феррохром и с сообщниками вывезли его на машине в гараж одного из участников преступной группы. После его продали.

Фото: СК по Красноярскому краю

Незаконной деятельностью мужчины занимались с начала года. Только за этот месяц они украли около тонны цветного металла на 1,6 млн рублей, говорят в СК. Задержали мужчин полицейские во время продажи металла.

Их заключили под стражу. Кроме этого, у одного из подозреваемых изъяли дорогую «Тойоту».

Мужчин обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица. Сообщники вину признали, они находятся под подпиской о невыезде.

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