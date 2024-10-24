В Ачинске четыре заводчанина украли тонну никеля и меди

Posted 24 октября, 10:24
Published 24 октября, 10:24
Modified 24 октября, 10:47
Updated 24 октября, 10:47
По версии следствия, в октябре этого года 38-летний мастер цеха и 37-летний начальник участка ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание», подрядчики предприятия, с двумя сообщниками украли металл. Они забрали никель, медь, ферромолибден и феррохром и с сообщниками вывезли его на машине в гараж одного из участников преступной группы. После его продали.
Незаконной деятельностью мужчины занимались с начала года. Только за этот месяц они украли около тонны цветного металла на 1,6 млн рублей, говорят в СК. Задержали мужчин полицейские во время продажи металла.
Их заключили под стражу. Кроме этого, у одного из подозреваемых изъяли дорогую «Тойоту».
Мужчин обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются другие причастные к преступлению лица. Сообщники вину признали, они находятся под подпиской о невыезде.