В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?

Posted 24 октября, 11:34
Published 24 октября, 11:34
Modified 24 октября, 11:36
Updated 24 октября, 11:36
Екатеринбургские издания сообщают, что на кражи жалуются продавцы магазинов, и каждая торговая сеть решает проблему по-своему. Некоторые стали давать масло лично в руки или упаковывать в пластиковые контейнеры, пишут It’s My City, «Интересный Екатеринбург» и другие.
В петербургом «Дикси», пишет «Продукт Медиа», покупателей просят обращаться за маслом на кассу, при этом отмечают, что масло «всегда было одним из самых подвергаемых кражам продуктов».
«Ничего необычного и критичного здесь нет. Если вы замечали, в отдельных магазинах уже давно есть холодильники за кассами, где хранятся разные ценные продукты — икра, дорогой алкоголь, мясные деликатесы, сливочное масло», — рассказал журналистам собеседник из торговой сети «Дикси».
В городских телеграм-каналах Красноярского края стали появляться посты о том, что якобы в одном из магазинов Канска или Красноярска заметили надпись «За маслом ведется видеонаблюдение». Однако, как выяснилось, эта фотография была сделана как минимум год назад и непонятно в каком городе.
«Проспект Мира» спросил у красноярских ритейлеров, участились ли у нас случаи краж масла на фоне подорожания. В «Командоре» нам ответили, что масло похищали всегда, но ситуация вроде как не усугубилась.
При этом в торговой сети отмечают, что общее количество краж выросло, в основном это связано с появлением касс самообслуживания и ростом цен.
«Если сравнить сентябрь и октябрь с другими месяцами 2024 года, то пока резкого увеличения потерь масла мы не наблюдаем. Однако в сравнении с 2023 годом отмечается заметный рост убытков среди молочной продукции, особенно выделяются сливочное масло и твёрдый сыр. Причинами повышения уровня хищений и товарных недостач являются рост цен и внедрение касс самообслуживания. Случается, что покупатели намеренно или случайно не сканируют товары. Установка таких касс повышает потери приблизительно на 30%. Для сокращения потерь служба безопасности нашей компании активно сотрудничает с правоохранительными органами».