В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?

В городских телеграм-каналах Красноярского края стали появляться посты о том, что якобы в одном из магазинов Канска или Красноярска заметили надпись «За маслом ведется видеонаблюдение». Однако, как выяснилось, эта фотография была сделана как минимум год назад и непонятно в каком городе.