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Posted 24 октября, 11:34

Published 24 октября, 11:34

Modified 24 октября, 11:36

Updated 24 октября, 11:36

«Командор» рассказал, как красноярцы стали больше воровать из-за роста цен

В Екатеринбурге и Питере воруют сливочное масло на фоне подорожания. А в Красноярске?

24 октября 2024, 11:34
Фото: prmira.ru

«Командор» рассказал, как красноярцы стали больше воровать из-за роста цен

Россияне стали чаще воровать сливочное масло с полок магазинов на фоне подорожания, сообщают СМИ и телеграм-каналы.

Екатеринбургские издания сообщают, что на кражи жалуются продавцы магазинов, и каждая торговая сеть решает проблему по-своему. Некоторые стали давать масло лично в руки или упаковывать в пластиковые контейнеры, пишут It’s My City, «Интересный Екатеринбург» и другие.

Фото: Интересный Екатеринбург

В петербургом «Дикси», пишет «Продукт Медиа», покупателей просят обращаться за маслом на кассу, при этом отмечают, что масло «всегда было одним из самых подвергаемых кражам продуктов».

«Ничего необычного и критичного здесь нет. Если вы замечали, в отдельных магазинах уже давно есть холодильники за кассами, где хранятся разные ценные продукты — икра, дорогой алкоголь, мясные деликатесы, сливочное масло», — рассказал журналистам собеседник из торговой сети «Дикси».

В городских телеграм-каналах Красноярского края стали появляться посты о том, что якобы в одном из магазинов Канска или Красноярска заметили надпись «За маслом ведется видеонаблюдение». Однако, как выяснилось, эта фотография была сделана как минимум год назад и непонятно в каком городе.

Пост, сделанный 24 октября 2024Пост, сделанный 24 октября 2024
Пост, сделанный 24 октября 2024Пост, сделанный 24 октября 2024
Пост, сделанный в марте 2023Пост, сделанный в марте 2023
Пост, сделанный 24 октября 2024. Фото: Телеграм

«Проспект Мира» спросил у красноярских ритейлеров, участились ли у нас случаи краж масла на фоне подорожания. В «Командоре» нам ответили, что масло похищали всегда, но ситуация вроде как не усугубилась.

При этом в торговой сети отмечают, что общее количество краж выросло, в основном это связано с появлением касс самообслуживания и ростом цен.

«Если сравнить сентябрь и октябрь с другими месяцами 2024 года, то пока резкого увеличения потерь масла мы не наблюдаем. Однако в сравнении с 2023 годом отмечается заметный рост убытков среди молочной продукции, особенно выделяются сливочное масло и твёрдый сыр. Причинами повышения уровня хищений и товарных недостач являются рост цен и внедрение касс самообслуживания. Случается, что покупатели намеренно или случайно не сканируют товары. Установка таких касс повышает потери приблизительно на 30%. Для сокращения потерь служба безопасности нашей компании активно сотрудничает с правоохранительными органами».
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