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Posted 24 октября, 08:04

Published 24 октября, 08:04

Modified 24 октября, 08:59

Updated 24 октября, 08:59

Красноярцев зовут на фестиваль «Музейная ночь»

В Красноярске пройдет Музейная ночь. Когда и что там будет?

24 октября 2024, 08:04
Фото: prmira.ru

Красноярцев зовут на фестиваль «Музейная ночь»

В Красноярске пройдет фестиваль «Музейная ночь». Рассказываем, что ждет посетителей.

«Музейная ночь» — большой фестиваль, объединяющий перформативное искусство, музыку, театр, коммуникацию. Его проводит музейный центр «Площадь Мира».

В 2024 году фестиваль пройдет 2 ноября с 20:00 до 02:00 — войти в музей можно будет с 19:00 до 01:00. Билеты стоят 1000 рублей, их можно купить по Пушкинской карте.

В этом году для ночи выбрали концепцию «Сомнамбула» — выставки, экскурсии и другие активности будут посвящены снам.

«Последние годы ощущаются как один сплошной сон, в котором все никак не получается проснуться. Так много всего происходит, что раньше казалось немыслимым. Но где мы оказываемся, когда засыпаем? А как формируются наши сны? Откуда наш разум берет те сюрреалистичные сюжеты и образы? Что творится с нашим подсознанием, пока мы спим? Музейная Ночь „Сомнамбула“ даст возможность получить ответы на эти вопросы», — сказано в описании фестиваля.

На фестивале будет несколько экскурсий: экскурсия шёпотом, «Широко закрытые глаза» — прогулка с закрытыми глазами по музею, экскурсия «На ночь глядя». Еще в музейном центре в эту ночь будет несколько перфомансов:

  • студия эстрадного танца ShowTime;
  • создание музыкального полотна вместе с группой «Море»;
  • снов в общий объект — партисипарторная практика «Сеть сновидений»
  • перформанс «Сонник» — обсуждение снов с медиатором и обмен рассказа на памятный стикер ночи;
  • перформанс Кати Малиновской — она будет 6 часов пытаться спать на Платформе, и другие.

На фестивале проведут несколько мастер-классов: по росписи масок для сна, росписи предметов интерьерного декора «птицы сновидений», созданию мобиля из проволоки и картона, мастер-класс по тафтингу — можно будет создать небольшой элемент общего ковра.

Еще в музею в эту ночь будет несколько выставок выставочный проект «Сны Сибири», «Призраки» Ивана Коршунова, «Зеркало для художника» и другие.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музейного центра.

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