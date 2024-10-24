В Красноярске пройдет Музейная ночь. Когда и что там будет?

Posted 24 октября, 08:04
Published 24 октября, 08:04
Modified 24 октября, 08:59
Updated 24 октября, 08:59
«Музейная ночь» — большой фестиваль, объединяющий перформативное искусство, музыку, театр, коммуникацию. Его проводит музейный центр «Площадь Мира».
В 2024 году фестиваль пройдет 2 ноября с 20:00 до 02:00 — войти в музей можно будет с 19:00 до 01:00. Билеты стоят 1000 рублей, их можно купить по Пушкинской карте.
В этом году для ночи выбрали концепцию «Сомнамбула» — выставки, экскурсии и другие активности будут посвящены снам.
«Последние годы ощущаются как один сплошной сон, в котором все никак не получается проснуться. Так много всего происходит, что раньше казалось немыслимым. Но где мы оказываемся, когда засыпаем? А как формируются наши сны? Откуда наш разум берет те сюрреалистичные сюжеты и образы? Что творится с нашим подсознанием, пока мы спим? Музейная Ночь „Сомнамбула“ даст возможность получить ответы на эти вопросы», — сказано в описании фестиваля.
На фестивале будет несколько экскурсий: экскурсия шёпотом, «Широко закрытые глаза» — прогулка с закрытыми глазами по музею, экскурсия «На ночь глядя». Еще в музейном центре в эту ночь будет несколько перфомансов:
На фестивале проведут несколько мастер-классов: по росписи масок для сна, росписи предметов интерьерного декора «птицы сновидений», созданию мобиля из проволоки и картона, мастер-класс по тафтингу — можно будет создать небольшой элемент общего ковра.
Еще в музею в эту ночь будет несколько выставок выставочный проект «Сны Сибири», «Призраки» Ивана Коршунова, «Зеркало для художника» и другие.
С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте музейного центра.