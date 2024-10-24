В Красноярске стало больше ясельных групп в детсадах

Весной 2024 года в Красноярске повысили плату за муниципальные детские сады. Группа полного дня на одного ребенка до 3 лет стала стоить 1924 рубля в месяц вместо 1667 рублей. В прошлый раз плату поднимали в январе 2023 года. Тогда стоимость выросла на 6%