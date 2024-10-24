В Красноярске стало больше ясельных групп в детсадах

Posted 24 октября, 10:54
Published 24 октября, 10:54
Modified 24 октября, 10:56
Updated 24 октября, 10:56
Об этом рассказала начальник отдела дошкольного образования управления образования мэрии Наталья Иванова радиостанции «Красноярск Главный». По ее словам, родители начали активнее отдавать в детсады детей от года до полутора лет.
«В прошлом году мы открыли одну такую группу, на сегодняшний день их шесть для совсем малышей от года до полутора лет. Есть такая потребность у родителей, вместе с тем мы предоставляем места тоже также в порядке очередности», — объяснила Иванова.
При этом, отметила начальник отдела, психологи советуют отдавать детей в сад в возрасте около трех лет.
Весной 2024 года в Красноярске повысили плату за муниципальные детские сады. Группа полного дня на одного ребенка до 3 лет стала стоить 1924 рубля в месяц вместо 1667 рублей. В прошлый раз плату поднимали в январе 2023 года. Тогда стоимость выросла на 6%
В конце апреля сообщалось, что в частных детсадах Красноярска не хватает детей из-за падения рождаемости.