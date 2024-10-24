В Красноярском крае не построят самую мощную атомную электростанцию из-за угля

Posted 24 октября, 04:04
Published 24 октября, 04:04
Modified 24 октября, 06:59
Updated 24 октября, 06:59
В августе стало известно, что самую мощную АЭС в стране хотят построить в Шарыповском районе — в селе Холмогорское. Первый блок реактора мощностью 1255 мегаватт должен был появиться в 2037 году, следующий — в 2038.
К 2042 году общая мощность Красноярской АЭС должна была составить в 5020 мегаватт благодаря работе 4 реакторов.
Красноярскую АЭС исключили из проекта генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
По мнению экспертов, строительство атомной электростанции в Красноярском крае является экономически неоптимальным решением и представляет серьезную угрозу угольной отрасли России.
В документе указано, что «Росатом» предлагает построить в Красноярском крае тепловую электростанцию на угольном топливе.
Вместо Красноярской АЭС госкорпорация планирует возвести Сибирскую атомную станцию в Иркутской области и Северскую АЭС в Томской области. Предполагается, что мощность каждой станции составит 2510 мегаватт.
Что касается малой АЭС в Норильске, то строительство этого объекта по-прежнему в силе. Планируется, что мощность АЭС составит 320 мегаватт. Объект введут в 2032 году.