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Posted 24 октября, 08:57

Published 24 октября, 08:57

Modified 24 октября, 09:09

Updated 24 октября, 09:09

В красноярском зоопарке родился зебренок. Посмотрите, какой милый

В красноярском зоопарке родился зебренок. Посмотрите, какой милый

24 октября 2024, 08:57
Фото: t.me/roev_ruchey
В красноярском зоопарке «Роев ручей» появился на свет зебренок. Ему всего 2 недели.

В соцсетях зоопарка рассказали, что у самца Хвостика и самочки Зиты две недели назад родился зебренок.

По словам зоологов, малыш начал ходить спустя двадцать минут после появления на свет. Через какое-то время он начал бегать за своей мамой.

«Малыш развивается, как ему и положено: кушает мамино молочко и каждый день прибавляет в весе. Имени у него пока нет».
Фото: t.me/roev_ruchey

В настоящее время малыш вместе с родителями находится в вольере «Теплолюбивые копытные животные». Он расположен в конце зоопарка рядом с жирафами.

Зиту и Хвостика привезли из Африки в Красноярск в 2007 году. Первое потомство у них появилось в 2013 году. После этого каждый год в «Роевом ручье» рождаются детеныши зебр.

  • Ранее «Роев ручей» перешел на осенний режим работы.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Зоопарк#Роев ручей#Зебры
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