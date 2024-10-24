В красноярском зоопарке родился зебренок. Посмотрите, какой милый

Posted 24 октября, 08:57
Published 24 октября, 08:57
Modified 24 октября, 09:09
Updated 24 октября, 09:09
В соцсетях зоопарка рассказали, что у самца Хвостика и самочки Зиты две недели назад родился зебренок.
По словам зоологов, малыш начал ходить спустя двадцать минут после появления на свет. Через какое-то время он начал бегать за своей мамой.
«Малыш развивается, как ему и положено: кушает мамино молочко и каждый день прибавляет в весе. Имени у него пока нет».
В настоящее время малыш вместе с родителями находится в вольере «Теплолюбивые копытные животные». Он расположен в конце зоопарка рядом с жирафами.
Зиту и Хвостика привезли из Африки в Красноярск в 2007 году. Первое потомство у них появилось в 2013 году. После этого каждый год в «Роевом ручье» рождаются детеныши зебр.