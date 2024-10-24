В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?

Posted 24 октября, 05:21
Published 24 октября, 05:21
Modified 24 октября, 08:12
Updated 24 октября, 08:12
Школа в Черемхово (это Иркутская область) в группе ВКонтакте сегодня отчиталась о разговоре с детьми на тему опасности популярного у молодежи увлечения. Школьникам рассказали о «вреде субкультуры», выдали им брошюры и показали презентации.
Судя по всему, под «презентацией» подразумевается сюжет программы «Вести» на федеральном канале — именно его смотрят дети на фотографиях, опубликованных школой.
«Школьники также ответили на вопросы: „Что такое квадробинг?“, „Опасен ли он?“ и „Почему нельзя есть корм для животных?“. Кроме того, учащимся напомнили о поступках, которые могут привести к административной ответственности», — подытожили в образовательном учреждении.
Сегодня же школа №56 в Кемерове опубликовала пост во «Вконтакте» о визите к детям инспектора отдела полиции. Ученикам третьих и пятых классов инспектор рассказала о «впечатляющих и серьезных темах».
«Говорили об уголовной и административной ответственности за кражи — как мелкие, так и крупные. Ребята узнали, какие последствия может иметь такое поведение и как важно уважать чужую собственность. А также, какое наказание грозит детям и родителям за занятие квадробингом», — говорят в школе.
Ранее СМИ сообщали, что подобные беседы ведут со школьниками по всей стране. А центр информационной безопасности молодежи Якутии заявлял об интернете, «помешавшемся в последние месяцы на квадроберах». И предупреждал об «опасностях» квадробинка — это травмы из-за неудачных прыжков, якобы плохая успеваемость детей-квадроберов и извращенцы.
«В русскоязычном сегменте YouTube большинство туториалов записывают девочки младше 16 лет. Зачастую они надевают короткие шорты, в которых много приседают, прыгают, поднимают ноги. Несмотря на то, что маски закрывают лицо, такие видео могут заинтересовать взрослых мужчин, которые считают несовершеннолетних объектами сексуального интереса».
В управлении образования Красноярска «ПМ» заявили, что в школах города тему квадробинга игнорируют.
«В школах города во время профилактических бесед не делают акценты на популярных движениях среди молодежи в целях не привлечения внимания к ним», — уточнили в ведомстве.
Ранее певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера. Мы поговорили с психологом и выяснили, почему это плохо и опасен ли квадробинг.