В сибирских школах с учениками проводят беседы о вреде квадробинга. А в Красноярске?

В сибирских школах детям рассказывают, «кто такие квадроберы» и «насколько опасно это увлечение». Так называемые «профилактические беседы» провели в образовательных учреждениях нескольких регионов. Детей на таких занятиях пугают «наказанием за занятие квадробингом». А какая ситуация в Красноярске?

Школа в Черемхово (это Иркутская область) в группе ВКонтакте сегодня отчиталась о разговоре с детьми на тему опасности популярного у молодежи увлечения. Школьникам рассказали о «вреде субкультуры», выдали им брошюры и показали презентации. Фото: МОУ ОСШ г. Черемхово Судя по всему, под «презентацией» подразумевается сюжет программы «Вести» на федеральном канале — именно его смотрят дети на фотографиях, опубликованных школой. «Школьники также ответили на вопросы: „Что такое квадробинг?“, „Опасен ли он?“ и „Почему нельзя есть корм для животных?“. Кроме того, учащимся напомнили о поступках, которые могут привести к административной ответственности», — подытожили в образовательном учреждении. Фото: МБОУ «ООШ 56» г. Кемерово Сегодня же школа №56 в Кемерове опубликовала пост во «Вконтакте» о визите к детям инспектора отдела полиции. Ученикам третьих и пятых классов инспектор рассказала о «впечатляющих и серьезных темах». «Говорили об уголовной и административной ответственности за кражи — как мелкие, так и крупные. Ребята узнали, какие последствия может иметь такое поведение и как важно уважать чужую собственность. А также, какое наказание грозит детям и родителям за занятие квадробингом», — говорят в школе. Ранее СМИ сообщали, что подобные беседы ведут со школьниками по всей стране. А центр информационной безопасности молодежи Якутии заявлял об интернете, «помешавшемся в последние месяцы на квадроберах». И предупреждал об «опасностях» квадробинка — это травмы из-за неудачных прыжков, якобы плохая успеваемость детей-квадроберов и извращенцы. «В русскоязычном сегменте YouTube большинство туториалов записывают девочки младше 16 лет. Зачастую они надевают короткие шорты, в которых много приседают, прыгают, поднимают ноги. Несмотря на то, что маски закрывают лицо, такие видео могут заинтересовать взрослых мужчин, которые считают несовершеннолетних объектами сексуального интереса». В управлении образования Красноярска «ПМ» заявили, что в школах города тему квадробинга игнорируют. «В школах города во время профилактических бесед не делают акценты на популярных движениях среди молодежи в целях не привлечения внимания к ним», — уточнили в ведомстве. Ранее певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера. Мы поговорили с психологом и выяснили, почему это плохо и опасен ли квадробинг. Читайте также: Депутат пожаловалась на засилье квадроберов на набережной в Красноярске Госдума хочет ввести штрафы для квадроберов и их родителей до 5 тысяч рублей В Красноярске продают домик для квадроберов В Красноярске начали предлагать услугу по выгулу квадроберов