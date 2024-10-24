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Posted 24 октября, 10:10

Published 24 октября, 10:10

Modified 24 октября, 10:43

Updated 24 октября, 10:43

Ждать ли новую мобилизацию в России? К чему готовиться силовикам? Отвечаем на вопросы

Ждать ли новую мобилизацию в России? К чему готовиться силовикам? Отвечаем на вопросы

24 октября 2024, 10:10
Фото: 1MI
Вопрос о возможной второй волне частичной мобилизации в России поднимается в соцсетях чуть ли не каждый день. Любые новости, касающиеся темы СВО, сразу вызывают вопросы граждан — ждать ли мобилизацию в 2024 году или нет? Мы собрали мнения о том, будет ли вторая волна мобилизации.

Что такое частичная мобилизация?

Стоит сразу разобраться в понятиях. Мобилизационные действия в России регулируются федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», подписанном еще в 1997 году. Там разделяют понятия мобилизации и частичной мобилизации, однако четкой границы между ними нет — все определяется указами президента.

Когда объявили частичную мобилизацию?

Впервые и пока что единожды частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала СВО. По словам президента РФ Владимира Путина, тогда было мобилизовано 318 тысяч человек, однако это число включает в себя добровольцев.

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Закончилась ли первая волна мобилизации?

В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву было выполнено и мобилизация завершилась, однако указ о завершении мобилизации до сих пор не был подписан и опубликован. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экспертно-правовое управление Кремля заявило, что такой указ и не нужен — в военкоматы просто разослали телеграммы насчет окончания рассылки повесток.

Так что однозначного ответа на то, закончилась ли первая волна мобилизации в России, нет: документ о мобилизации до сих пор действует, но власти говорят, что все кончилось.

Юридически первая волна мобилизации не закончилась, а вторую никто не объявлялЮридически первая волна мобилизации не закончилась, а вторую никто не объявлял
Юридически первая волна мобилизации не закончилась, а вторую никто не объявлял. Фото: минобороны.рф

Ждать ли вторую волну мобилизации в 2024 году?

С бытовой точки зрения предпосылки ко второй волне мобилизации есть. В частности, людей беспокоят заход ВСУ в Курскую область и указ о расширении штатной численности ВС РФ. Ко всему прочему, в некоторых анонимных телеграм-каналах распространяются сообщения о якобы начале второй волны мобилизации с 1 ноября. Власти отрицают эту информацию и называют ее фейком.

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Что говорят власти?

Одним из основных спикеров по связанным с мобилизацией темам стал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Депутат часто комментирует слухи, касающиеся набора в армию. Пока что Красов неизменно отмечает, что мобилизация не нужна и все потребности армии сейчас закрывают контрактники — даже с учетом возросшей штатной численности вооруженных сил.

То же самое говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: во второй волне мобилизации нет необходимости, военных набирают из числа добровольцев.

Бывших силовиков будут мобилизовать в Нацгвардию — на подходящие их званиям местаБывших силовиков будут мобилизовать в Нацгвардию — на подходящие их званиям места
Бывших силовиков будут мобилизовать в Нацгвардию — на подходящие их званиям места. Фото: rosguard.gov.ru

Кто попадет под мобилизацию и будут ли отсрочки?

В том случае, если мобилизацию все же объявят, некоторые граждане смогут получить отсрочку. Всего таких категорий несколько:

  • Отцы-одиночки;
  • Отцы четырех и более детей;
  • Единственные опекуны несовершеннолетних братьев и сестер;
  • Мужчины, мать которых воспитывает в одиночку четверых и более детей;
  • Ухаживающие за родственниками-инвалидами;
  • Впервые поступившие студенты-очники;
  • Депутаты и сенаторы;
  • Забронированные организацией сотрудники;
  • Пребывающие в добровольческих формированиях ВС РФ в период мобилизации;
  • Снявшиеся с воинского учета, так как более полугода находятся за рубежом.

Мобилизуют ли бывших силовиков?

Недавно закон о мобилизации дополнили новыми правилами, которые немного запутали людей. Речь идет о разрешении бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках Росгвардии, а бывшим сотрудникам ОВД — заключать краткосрочные контракты с Росгвардией для выполнения специальных задач.

Бывшие силовики были обеспокоены тем, что при мобилизации их якобы обязательно призовут. На деле закон сохраняет право силовиков на те же отсрочки, которые прописаны выше.

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Могут ли мобилизовать всех?

Недавно член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что при всеобщей мобилизации никакие отсрочки предоставляться не будут. Соболев отметил, что такой сценарий возможет в случае «широкомасштабного военного конфликта».

«Война — это война, — заявил депутат. — Там не будут смотреть на количество детей. Нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, и это касается всех, включая тех, кто недавно получил гражданство России».
#Общество#Политика#Мобилизация#Частичная мобилизация#Россия#Все материалы авторов#Законодательство
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