Ждать ли новую мобилизацию в России? К чему готовиться силовикам? Отвечаем на вопросы

Posted 24 октября, 10:10
Published 24 октября, 10:10
Modified 24 октября, 10:43
Updated 24 октября, 10:43
Стоит сразу разобраться в понятиях. Мобилизационные действия в России регулируются федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», подписанном еще в 1997 году. Там разделяют понятия мобилизации и частичной мобилизации, однако четкой границы между ними нет — все определяется указами президента.
Впервые и пока что единожды частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала СВО. По словам президента РФ Владимира Путина, тогда было мобилизовано 318 тысяч человек, однако это число включает в себя добровольцев.
В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву было выполнено и мобилизация завершилась, однако указ о завершении мобилизации до сих пор не был подписан и опубликован. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экспертно-правовое управление Кремля заявило, что такой указ и не нужен — в военкоматы просто разослали телеграммы насчет окончания рассылки повесток.
Так что однозначного ответа на то, закончилась ли первая волна мобилизации в России, нет: документ о мобилизации до сих пор действует, но власти говорят, что все кончилось.
С бытовой точки зрения предпосылки ко второй волне мобилизации есть. В частности, людей беспокоят заход ВСУ в Курскую область и указ о расширении штатной численности ВС РФ. Ко всему прочему, в некоторых анонимных телеграм-каналах распространяются сообщения о якобы начале второй волны мобилизации с 1 ноября. Власти отрицают эту информацию и называют ее фейком.
Одним из основных спикеров по связанным с мобилизацией темам стал первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Депутат часто комментирует слухи, касающиеся набора в армию. Пока что Красов неизменно отмечает, что мобилизация не нужна и все потребности армии сейчас закрывают контрактники — даже с учетом возросшей штатной численности вооруженных сил.
То же самое говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: во второй волне мобилизации нет необходимости, военных набирают из числа добровольцев.
В том случае, если мобилизацию все же объявят, некоторые граждане смогут получить отсрочку. Всего таких категорий несколько:
Недавно закон о мобилизации дополнили новыми правилами, которые немного запутали людей. Речь идет о разрешении бывшим росгвардейцам проходить службу по мобилизации в войсках Росгвардии, а бывшим сотрудникам ОВД — заключать краткосрочные контракты с Росгвардией для выполнения специальных задач.
Бывшие силовики были обеспокоены тем, что при мобилизации их якобы обязательно призовут. На деле закон сохраняет право силовиков на те же отсрочки, которые прописаны выше.
Недавно член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что при всеобщей мобилизации никакие отсрочки предоставляться не будут. Соболев отметил, что такой сценарий возможет в случае «широкомасштабного военного конфликта».
«Война — это война, — заявил депутат. — Там не будут смотреть на количество детей. Нужны военно-обученные мобилизационные ресурсы, и это касается всех, включая тех, кто недавно получил гражданство России».