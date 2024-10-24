Ждать ли новую мобилизацию в России? К чему готовиться силовикам? Отвечаем на вопросы

В ноябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что задание по призыву было выполнено и мобилизация завершилась, однако указ о завершении мобилизации до сих пор не был подписан и опубликован. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экспертно-правовое управление Кремля заявило, что такой указ и не нужен — в военкоматы просто разослали телеграммы насчет окончания рассылки повесток.