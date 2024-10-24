Женщина побила сумкой красноярского музыканта на съемках клипа с поцелуем

Posted 24 октября, 10:31
Published 24 октября, 10:31
Modified 24 октября, 10:36
Updated 24 октября, 10:36
Видео об этом музыкант Алексей Davi Pink выложил у себя в соцсетях. На кадрах парень стоит перед микрофонов в переулке, рядом с ним стоит пара, которая целуется. В этот момент мимо проходит женщина — она начинает ругать молодых людей.
«Другого места не нашли что-ли, [оскорбительное обращение]?» — говорит она.
После парень говорит включить музыку, но женщина снова начинает что-то кричать. Певец говорит, что они снимают клип, просит женщину уйти и отворачивается от нее — в этот момент прохожая бьет сумкой парня по спине.
В комментариях под видео многие осудили женщину. Однако были и те, кто усомнился в подлинности ситуации.
«Ну вы чего?! Камон! Постанова 100% и такая сырая к тому же!»
«Как вариант, это всё в рамках сценария».