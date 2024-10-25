prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 06:37

Published 25 октября, 06:37

Modified 25 октября, 06:39

Updated 25 октября, 06:39

Авито провел бизнес-конференцию в Москве и рассказал о последних изменениях

Авито провел бизнес-конференцию в Москве и рассказал о последних изменениях

25 октября 2024, 06:37
Фото: Авито
В МТС Live Холл прошла первая бизнес-конференция «Авито для продавцов». В ней участвовали более 5 тысяч зрителей офлайн и еще 41 тысяча онлайн. На конференции выступил управляющий партнер Авито Иван Гуз — он рассказал, как изменилась платформа в последнее время и новых инструментах для продавцов.

Иван Гуз привел данные исследования Российской ассоциации электронной коммерции, которые говорят о том, что 82% предпринимателей считают самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов классифайды и маркетплейсы. Среди ключевых площадок бизнесмены называют Авито — 62% предпринимателей использовали платформу для продвижения своих товаров и услуг за последние полгода, а 28% назвали Авито основной площадкой для продвижения.

По словам Гуза, сейчас Авито имеет 28 миллионов уникальных пользователей в день и 230 миллионов активных объявлений. 70% покупателей и 81% продавцов на Авито — из регионов. Среди самых активных: Краснодарский край, Татарстан, Свердловская и Ростовская области. Красноярский край тоже входит в топ-20 самых активных регионов платформы — в октябре показатель активных объявлений превысил четыре миллиона.

Фото: Авито
«Авито — это платформа для социальной коммерции. И в этом ее уникальность. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на Авито происходит без общения, остальные покупатели приходят на Авито, потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на Авито так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», — отметил Иван Гуз.

Ко всему, Иван Гуз развеял миф о том, что Авито — платформа для ресейла и там нет новых товаров. По словам управляющего партнера, раньше это было правдой, ведь четыре года назад на Авито было всего 7% новых товаров. Сейчас их доля существенно возросла — до 57%.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика