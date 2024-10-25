Авито провел бизнес-конференцию в Москве и рассказал о последних изменениях

Posted 25 октября, 06:37
Published 25 октября, 06:37
Modified 25 октября, 06:39
Updated 25 октября, 06:39
Иван Гуз привел данные исследования Российской ассоциации электронной коммерции, которые говорят о том, что 82% предпринимателей считают самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов классифайды и маркетплейсы. Среди ключевых площадок бизнесмены называют Авито — 62% предпринимателей использовали платформу для продвижения своих товаров и услуг за последние полгода, а 28% назвали Авито основной площадкой для продвижения.
По словам Гуза, сейчас Авито имеет 28 миллионов уникальных пользователей в день и 230 миллионов активных объявлений. 70% покупателей и 81% продавцов на Авито — из регионов. Среди самых активных: Краснодарский край, Татарстан, Свердловская и Ростовская области. Красноярский край тоже входит в топ-20 самых активных регионов платформы — в октябре показатель активных объявлений превысил четыре миллиона.
«Авито — это платформа для социальной коммерции. И в этом ее уникальность. Мы соединяем напрямую продавцов и покупателей. Только 6% сделок на Авито происходит без общения, остальные покупатели приходят на Авито, потому что они хотят и готовы общаться, расспрашивать про ваш товар, ваши условия и т. д. Поэтому продавцам на Авито так важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», — отметил Иван Гуз.
Ко всему, Иван Гуз развеял миф о том, что Авито — платформа для ресейла и там нет новых товаров. По словам управляющего партнера, раньше это было правдой, ведь четыре года назад на Авито было всего 7% новых товаров. Сейчас их доля существенно возросла — до 57%.