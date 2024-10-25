Авито провел бизнес-конференцию в Москве и рассказал о последних изменениях

Ко всему, Иван Гуз развеял миф о том, что Авито — платформа для ресейла и там нет новых товаров. По словам управляющего партнера, раньше это было правдой, ведь четыре года назад на Авито было всего 7% новых товаров. Сейчас их доля существенно возросла — до 57%.